vor 20 Min.

Der Kindergarten ist zu klein

Auch Thaining muss für die jüngsten Bürger erweitern. Dazu wird tief in die Gemeindekasse gegriffen. Ohne Schulden wird es heuer nicht gehen.

Von Ulrike Reschke

Eine der größten Investitionen der kommenden Jahre plant Thaining für den Nachwuchs: Der Kindergarten muss erweitert werden. 2018 sind dafür nur die Planungen vorgesehen. Für die Gemeinde bedeutet dies aber, den heuer noch ausgeglichenen Haushalt ab 2019 für die Baukosten strapazieren zu müssen. Denn „eigentlich schuldenfrei“, sagte Kämmerer Klaus Schneider, startete Thaining in das Jahr 2018. Größere Ausgaben (350000 Euro), aber auch Einnahmen in Gestalt von Zuschüssen, entstehen durch das neue Feuerwehrauto. Auch für den Brunnenbau muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen. Fest steht laut Bürgermeister Leonhard Stork: „Es wird heuer nicht ohne Schulden ausgehen.“

Pro Kopf sind es 311,34 Euro

Klaus Schneider führte aus, dass Allgemeinen Rücklagen in Höhe von 373148 Euro sowie einem Defizit bei den Sonderrücklagen aus den Bereichen Wasser (minus 27086 Euro) und Abwasser (minus 10831 Euro) 302625 Euro Schulden gegenüber stünden (Stand 31. Dezember). Dies seien 100000 Euro weniger als im Vorjahr. „Der Pro-Kopf-Schuldenstand beträgt 311,34 Euro – das ist nicht viel“, so Schneider. „Eine schöne Summe“, so Leonhard Stork, der den Vermögenshaushalt erläuterte, stellt der Freistaat als Investitionspauschale bereit: 126500 Euro. Ebenfalls als Einnahme verbucht wird die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit 335000 Euro, was dieser laut Stork zu 100 Prozent entspricht. „Wir werden das brauchen, wenn wir alles machen, was wir vorhaben.“

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt liege rund 17000 Euro höher als notwendig. Hierzu Stork: „Meist schaffen wir mehr.“ Die vorgesehene Kreditaufnahme erreicht mit 413894 Euro das obere Limit. „Ich gehe nicht davon aus, dass es gebraucht wird“, schätzte Stork. Auf der Ausgabenseite sind im Vermögenshaushalt 220000 Euro für das Gewerbegebiet Schmiedgasse eingeplant. Ob diese benötigt werden, stellt sich am 6. Mai heraus. „Nach dem Bürgerentscheid werden wir sehen, ob wir das brauchen“, so Stork.

30 Plätze werden zusätzlich benötigt

Ein „ganz frisches Projekt“, das weit über das Jahresende hinausreicht, ist der Umbau beziehungsweise die Erweiterung des eingruppigen Kindergartens. Nach einer Bedarfsermittlung werden 30 Plätze zusätzlich benötigt. Damit ist eine zweite Gruppe gerechtfertigt. Nach dem Auslaufen der gerade erteilten, bis zum 31. August 2020 befristeten Betriebserlaubnis für 50 Kindergartenplätze sowie zwölf Plätze für Krippen- und 15 für Hortkinder muss die Umgestaltung abgeschlossen sein. „Ein sportlicher Zeitplan“, wie Matthias Happach befand. In diesem Jahr stehen 20000 Euro für die Planung bereit, im Investitionsplan bis 2020 ist eine Million Euro für den Bau vorgesehen. Den Haushalt 2018 beschloss der Gemeinderat einstimmig und ohne Diskussionen.

Auch der Brunnenbau steht an

Der Thaininger Investitionsplan für 2019 bis 2021 wurde einstimmig gebilligt. „Wir haben versucht, wichtige Sachen einzubauen“, sagte Schneider, „aber vor dem Hintergrund, auf eine erweiterte Darlehensaufnahme zu verzichten“. Große Posten der kommenden vier Jahre sind der Brunnenbau und die Kindergartenerweiterung. Für diese sollen im nächsten und übernächsten Jahr je 500000 Euro bereitstehen. Für den Brunnen sind 130000 und 100000 Euro eingeplant.

Sollte der Bürgerentscheid im Mai pro Gewerbegebiet Schmiedgasse ausgehen, sieht die Gemeinde 2019 und 2020 je 200000 Euro für die Erschließung vor. Gleichzeitig würden Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf erwartet. Ein neues Baugebiet wird am Postweg entstehen, die Erschließungskosten sind jährlich bis 2021 eingeplant.

