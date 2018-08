vor 19 Min.

Der LT-Freizeittipp: Golfen mit Frisbee-Scheiben

Mit uns kommt in den Ferien keine Langeweile auf: Heute stellen wir die Disc-Golf-Anlage in Schwabmünchen vor. Das ist nicht die einzige Attraktion im Luitpoldpark.

Ferien Sonne, Freibad – diese Kombination funktioniert immer. Zwischendurch lockt aber auch ein Besuch in einem Museum oder einer anderen Lokalität, denn der Ferientag will mit spannenden Eindrücken gefüllt werden. Das Landsberger Tagblatt hat sich über die Landkreisgrenzen hinweg umgesehen und nach spannenden Ausflugszielen in der Region gesucht. Heute stellen wird den Luitpoldpark in Schwabmünchen vor.

Verteilt im ganzen Schwabmünchner Luitpoldpark hängen seltsam anmutende Körbe. Sie sehen aus wie Basketballkörbe, nur aus Metall. Sie gehören zur einer von Deutschlands schönsten Disc-Golf-Anlagen – sagen die Schwabmünchner. Es handelt sich um einen beliebten Freizeitsport, der frei übersetzt auch Scheiben-Golf heißen könnte.

Spielen kann man mit ganz normalen Frisbee-Scheiben

Dieser Sport hat etwas von Basketball und von Golf. Gespielt wird mit einer handelsüblichen Frisbee-Scheibe oder einer speziellen Disc-Golf-Scheibe, die es im Sportfachhandel oder im Internet für ein paar Euro zu kaufen gibt. Und so funktioniert es: Im Prinzip muss der Spieler die Scheibe nur in den Korb „einlochen“. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn es wird ein Hindernisparcours durchgespielt. Die Spieler werfen die Scheibe und spielen immer von der Position weiter, an der sie liegengeblieben ist.

Ziel ist es, die Scheibe mit möglichst wenigen Würfen in den nächsten Korb zu befördern. Eine Scheibe gilt als eingelocht, wenn sie in den Ketten hängt oder in der Auffangschale liegenbleibt. Wer den Rundkurs mit der geringsten Wurfzahl gemeistert hat, ist der Sieger. Sogar Vereine liefern sich Wettbewerbe im Luitpoldpark. Und aus Augsburg kommt gar der amtierende Weltmeister: Michael Kobella.

Geklettert werden kann im Luitpoldpark auch

Aufpassen muss man bei dieser Sportart eigentlich nur, dass die Flugbahn der Scheibe frei ist und niemand versehentlich am Kopf getroffen wird. Eine Übersicht, wo der Parcours verläuft und wo sich die Körbe im Park befinden, ebenso wie eine Spielkarte, auf der man die Wurfanzahl eintragen kann, gibt es auf der Internetseite der Stadt Schwabmünchen zum Ausdrucken.

Wer nach dem Scheiben-Golf noch Energie hat, kann im hölzernen Niedrigseilgarten zum Klettern gehen. Er bietet ein ähnliches Klettererlebnis wie ein Hochseilgarten – nur mit dem Unterschied, dass die Höhe der Geräte auf drei Meter begrenzt ist. Die Benutzung ist also ohne Ausrüstung möglich. Der Klettergarten ist vor allem bei Kindern beliebt. Ebenso wie der Spielplatz, der kürzlich um einige Wasserelemente ergänzt worden ist. Ein Wassertretbecken mit Fußfühlpfad ist im Park ebenso anzutreffen wie eine Bouleanlage und ein Biergarten. Wer möchte, kann in dem 13 Hektar großen Gelände auch einfach nur auf den etwa vier Kilometer langen Wegen spazieren. Toiletten sind vorhanden. Der Park hat also Potenzial für einen Ganztagesausflug in den Sommerferien. (lt)

