vor 31 Min.

Der Landkreis Landsberg ehrt Cornelia Rapp und Helmut Kästl mit Kunstpreis

Die Bildhauerin Cornelia Rapp ist in diesem Jahr Trägerin des Kunstpreises des Landkreises Landsberg.

Der Kunstpreis des Landkreises Landsberg wird zum ersten Mal an zwei Personen vergeben. Die Verleihung findet am 25. Mai statt.

An zwei Persönlichkeiten wird in diesem Jahr der Kunstpreis des Landkreises Landsberger vergeben. Die Geehrten sind Cornelia Rapp aus Denklingen und Helmut Kästl aus Greifenberg. Das hat der Kulturbeirat des Kreistags entschieden, meldete das Landratsamt.

Helmut Kästl erhält den Kunstpreis 2020 des Landkreises Landsberg. Das Bild zeigt ihn mit Kirchenfenstern, die er im vergangenen Jahr für eine Kirche in Obermenzing gestaltet hat. Bild: Thorsten Jordan

Mit Cornelia Rapp wurde eine Vertreterin der Bildenden Kunst ausgewählt. Rapp, Jahrgang 1957, lebt und arbeitet in Denklingen und München, seit 1989 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig.

Auch bei den Kreiskulturtagen im vergangenen Jahr wirkte Cornelia Rapp mit, mehr dazu lesen Sie hier: Mut: Einfach an der Tür klingeln

Helmut Kästl vertritt den Bereich Malerei, der 86-Jährige arbeitet aber auch figural und ist zudem durch architekturbezogene Arbeiten zum Beispiel für Kirchen bekannt geworden. Er ist Ehrenpräsident der Münchener Secession und lebt in Greifenberg.

Lesen Sie hier unser Porträt zu Kästls 85. Geburtstag im vergangenen Jahr: Sogar mit Picasso hat Helmut Kästl ausgestellt

Die Preisverleihung wird am 25. Mai im Sitzungssaal des Landratsamtes erfolgen. Der Kunstpreis des Landkreises Landsberg wurde im Jahr 2016 neu geschaffen und wird an Künstlerinnen und Künstlern verliehen, die im Bereich der bildenden Kunst (zum Beispiel Malerei, Bildhauerei, Neue Medien, Performance) besonders hervorragende Leistungen erbracht haben., heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Die bisherigen Preisträger waren der Maler Ernst Heckelmann aus Unterdießen (2016), der Holzbildhauer und Restaurator Bert Praxenthaler aus Epfenhausen (2017) der Maler, Zeichner und Bildhauer Karl Witti aus Eresing (2018) und die Uttinger Malerin Mica Knorr-Borocco (2019). (lt)

Themen folgen