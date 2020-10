vor 8 Min.

Der Landkreis Landsberg hat den Corona-Warnwert überschritten. Was die Bürger ab Mittwoch beachten müssen.

Von Thomas Wunder

Der Landkreis Landsberg hat den Warnwert der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Er liegt aktuell bei 57,4, der Warnwert bei 50. Damit gelten ab Mittwoch verschärfte Corona-Regeln.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gegeben hat. Im Landkreis Landsberg lag der Wert am Dienstag (0 Uhr) bei 57,4.

In Gebieten mit steigenden Infektionszahlen haben die Gesundheitsämter ab einer Sieben-Tages-Inzidenz über 50 zusätzlich folgende Maßnahmen durch Allgemeinverfügung anzuordnen:

Es wird eine Sperrstunde um 22 Uhr in der Gastronomie eingeführt. Ab 22 Uhr darf an Tankstellen kein Alkohol verkauft werden. Auf öffentlichen Plätzen besteht ab 22 Uhr ein Alkoholverbot.



Private Feiern und Kontakte werden auf zwei Hausstände oder maximal fünf Personen begrenzt.

Maskenpflicht auch im Unterricht in Grundschulen

Seit Überschreitung des Frühwarnwerts (35) galten im Landkreis bereits folgenden Regelungen:

Es wird eine Maskenpflicht dort eingeführt, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Das gilt insbesondere auf bestimmten, stark frequentierten Plätzen (Fußgängerzonen, Marktplätze), in allen öffentlichen Gebäuden, auf Begegnungs- und Verkehrsflächen (Fahrstühle, Kantinen, Eingangsbereich von Hochhäusern), in den Schulen (außer Grundschulen) und Bildungsstätten auch im Unterricht, für Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen sowie durchgängig auf Tagungen, Kongressen, Messen und in Kulturstätten auch am Platz.

