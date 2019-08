Der Landkreis Landsberg hat jetzt über 120.000 Einwohner

Plus Immer mehr Menschen zieht es in die Region zwischen Ammersee und Lech. Ausgerechnet zwei kleine Dörfer wachsen am schnellsten. Da fragt man sich: Was macht ein Dorf wie Schwifting für Zuzügler so attraktiv?

Der Landkreis Landsberg wächst und wächst. Nach den neuesten Werten des Statistischen Landesamts lebten im Landkreis Ende 2018 erstmals mehr als 120.000 Menschen. Und das Wachstum – darauf deuten alle Fakten hin – dürfte in den nächsten Jahren noch weitergehen. Denn am Rande des Großraums München bietet der Landkreis Landsberg noch Reserven für Neubaugebiete, Nachverdichtungen und Einwohner.

Alles nicht weit weg und ins Einkaufszentrum kann man radeln

Zuletzt waren es vor allem mehrere kleine Gemeinden, die am stärksten gewachsen sind: Schwifting und Hurlach waren seit 2000 die wachstumsstärksten Orte: Ein Einwohnerplus von 31,2 Prozent meldet hier die Statistik. Warum wächst ausgerechnet die kleinste Landkreisgemeinde Schwifting mit 1035 Bürgern am stärksten? Bürgermeister Georg Kaindl muss da nicht lange überlegen. „Schwifting ist klein, aber gut angebunden, direkt an der A96 und München, Augsburg und die Berge sind nur einen Steinwurf entfernt und wir sind ein schönes Dörfchen mit ländlichem Charakter und allen Vorzügen der Stadt.“ Sprich: In Schwifting ist es schön ruhig und zum Einkaufen kann man ins benachbarte Landsberger Fachmarktzentrum sogar radeln. Und dass es in Schwifting keine Schule gibt? Nicht so schlimm, findet Kaindl, „dafür haben wir einen schönen Kindergarten“.

Die Grundstückspreise steigen noch stärker als die Einwohnerzahl

Schöner als Kaindl könnte es ein Immobilienmakler auch nicht formulieren. Aber viel Werbung bräuchte man für Schwifting eh nicht machen, denn, so Kaindl weiter: „Seit ich Bürgermeister bin, habe ich fast jeden Tag eine Anfrage von jemandem, der in Schwifting ein Haus oder ein Grundstück sucht.“ Noch stärker als die Einwohnerzahl sind denn auch die Immobilienpreise gestiegen: Allein innerhalb der vergangenen zwei Jahre kletterte der Bodenrichtwert für Wohnbauland von 330 auf 430 Euro pro Quadratmeter.

Dass Schwifting und Hurlach stärker als alle anderen Kommunen im Landkreis gewachsen sind, liegt aber auch an der Baulandpolitik. So entstanden in Schwifting in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich neue Wohnviertel zunächst an der Nord- und Ostseite Richtung Penzing und zuletzt auch auf der Westseite, wo noch zusätzliches Erweiterungspotenzial gegeben ist. Nachverdichtung ist ein weiteres Thema, das Kaindl anschieben möchte. Denn im Dorf gäbe es noch Reserven, die durch die Aufgabe und Verlagerung von landwirtschaftlichen Betrieben frei geworden sind. Doch die Gemeinde habe darauf kaum Einfluss, es sei denn, sie kauft eine Hofstelle selber. So geschah es bei einem inzwischen abgebrochenen Hof an der Ammerseestraße. Dort soll ein Mehrgenerationenprojekt verwirklicht werden.

Warum Penzing ein Sonderfall ist

Die gute Lage an der Autobahn und in Stadtnähe sowie der ländliche Charakter: Von solchen Vorzügen könnte auch Johannes Erhard, der Penzinger Bürgermeister, erzählen. Doch obwohl Penzing nur auf der anderen Seite der Autobahn (und ein bisschen weiter von Landsberg entfernt) liegt, ist Penzing die Gemeinde, die in den vergangenen 18 Jahren am wenigsten gewachsen ist. Gerade mal 3,2 Prozent oder 113 Einwohner mehr waren es in dieser Zeit. Wie kommt denn das? „Der Kollege in Schwifting hat den Vorteil, dass noch sein Vorgänger ein Baugebiet erschlossen hat, und wir haben den Nachteil, dass wir kein Baugebiet zu adäquaten Preisen bekommen haben“, erklärt Erhard die unterschiedliche Entwicklung beider Kommunen. Dann gebe es in Penzing noch einen Sondereffekt: Durch die Schließung des Fliegerhorsts seien viele Bundeswehrangehörige aus der Einwohnerstatistik herausgefallen.

Insgesamt stieg im Landkreis die Bevölkerung seit dem Jahr 2000 um rund 13 Prozent von 105.939 auf jetzt 120.071 (31. Dezember 2018). Neben Hurlach und Schwifting wuchsen Pürgen (26,3 Prozent), Finning (21,6 Prozent) und Greifenberg (20,5 Prozent) am stärksten. Außer Penzing wiesen Geltendorf (5,1 Prozent), Reichling (6,1 Prozent) und Apfeldorf (6,4 Prozent) das kleinste Wachstum auf. In Landsberg wuchs die Bevölkerung um 14, in Dießen um 11,1 und in Kaufering um 9,3 Prozent.

LT-Redakteur Gerald Modlinger kommentiert das starke Wachstum des Landkreises: Die Folgen des Wachstums