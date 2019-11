vor 31 Min.

Der Landsberger Christbaum auf dem Hauptplatz steht

Am Dienstagmittag wurde der Christbaum auf dem Landsberger Hauptplatz aufgestellt.

Alle Jahre wieder... Der Christbaum auf dem Landsberger Hauptplatz ist am Dienstag aufgestellt worden. So hoch ist er in diesem Jahr.

Von Dominic Wimmer

Noch 42 Tage bis Heiligabend und auf dem Landsberger Hauptplatz steht schon der Christbaum. Allerdings war es in diesem Jahr ein ziemlicher Kraftakt. Die rund 15 Meter hohe Fichte, die aus einem Garten in der Bussardstraße stammt, wurde mit einem Lastwagen in die Altstadt transportiert. Währenddessen gab es vor allem im Bereich Katharinenstraße massive Verkehrsbehinderungen.

Der Landsberger Christbaum wird auf dem Hauptplatz aufgestellt:

Der Landsberger Christbaum 2019 ist da! Er wird gerade auf dem Hauptplatz aufgestellt Gepostet von Landsberger Tagblatt am Dienstag, 12. November 2019





Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den rund 30 Jahre alten Baum am Vormittag gefällt. In der Mittagszeit wurde er mit Hilfe eines Autokrans schließlich aufgestellt. Geschmückt wird er erst in den nächsten Tagen.

Insgesamt stellt die Stadt an öffentlichen Plätzen und Wegen in diesem Jahr 13 Christbäume auf.

Lesen Sie auch: Landsberg: Elf Mädchen wollen Christkindl werden

Themen folgen