Der Landsberger Kreistag, das etwas unbekannte Gremium

Plus Der Kreistag hat viele Zuständigkeiten. Sie reichen vom Abfall bis zur Zuwanderung. Bei der Kommunalwahl am 15. März steht er aber etwas im Schatten der Landratswahl.

Doris Baumgartl ist nicht nur die Oberbürgermeisterkandidatin der UBV in Landsberg, bei der Kommunalwahl am 15. März hat sie auch noch einen „Zweitjob“: Sie steht auf Platz eins der UBV-Kreistagsliste. Aber, das räumt sie offen ein, als UBV-Spitzenkandidatin für den Kreistag sei sie so gut wie nicht gefragt. Die Kreistagswahl, das wird nicht nur bei der UBV deutlich, ist für die Parteien eher eine Sache, die neben Bürgermeister-, Gemeinderats- und Landratswahl so mitläuft. Das LT hat über die Bedeutung der Kreistagswahl mit Vertretern mehrerer Parteien gesprochen. Um welche Themen geht es im Kreistag überhaupt?

Die Aufmerksamkeit vor dem 15. März liegt weniger auf dem Personal- und Themenangebot für die Kreistagswahl, als vielmehr bei den vier Landratskandidaten von CSU (Thomas Eichinger), Grünen (Dr. Peter Friedl), Bayernpartei (Tobias Linke) und ÖDP (Wolfgang Buttner). Sie sind die Gesichter ihrer Parteien und vertreten bei Podiumsdiskussionen und anderen Gelegenheiten deren politischen Inhalte.

Worauf die SPD setzt

Reut es zum Beispiel inzwischen die SPD – mit sieben Kreisräten immerhin die drittstärkste politische Kraft im Kreistag –, dass sie ohne Landratskandidat in die Wahl auf Kreisebene zieht? „Ich habe zwar Respekt vor jedem, der sich in dieser Form engagiert“, sagt Kreisvorsitzender Markus Wasserle mit Blick auf die Landratskandidaten, „aber wir glauben, dass wir auch so unsere Themen transportiert bekommen.“ Die SPD hatte nicht nur auf einen eigenen Landratskandidaten verzichtet, sondern auch empfohlen, für Amtsinhaber Thomas Eichinger (CSU) zu stimmen. Man setze auf Kontinuität und „überparteiliche Zusammenarbeit“, sagt Wasserle. Und der jüngst erfolgte Spatenstich für die Erneuerung des Warmfreibads in Greifenberg sei ein Beispiel dafür, was man mit dieser Haltung erreichen könne.

Während die SPD auch bei der Kreistagswahl auf die Wahrnehmung ihrer Programmatik hofft, geht es bei den Freien Wählern eher um die Personen. Ihre Kreistagsliste setzt sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen zusammen. Darunter seien Mitglieder der Partei Freie Wähler und vieler örtlicher Wählergemeinschaften, die teilweise sogar miteinander konkurrieren, erläutert Kreisvorsitzender Günter Först: Aus Dießen stehen nicht allein solche Kandidaten auf der Kreistagsliste, die dort als Freie Wähler für den Gemeinderat antreten, sondern auch Vertreter der mit diesen konkurrierenden „Dießener Bürger“ und die parteifreie Bürgermeisterkandidatin Marianne Scharr.

Bei den Freien Wählern geht es eher um Personen als ums Programm

Die gemeinsamen politischen Positionen der Freien Wähler seien auch eher allgemein gehalten, erklärt Först. Man sei für den öffentlichen Personennahverkehr, nennt er als Beispiel, das könne aber im konkreten Fall auch bedeuten, dass die einen für eine Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn sind und die anderen dagegen. Man sei für die Landkreisbäder, aber trotzdem könne auch die Meinung vertreten werden, dass etwa die Erneuerung des Greifenberger Bads nicht für jeden Preis gerechtfertigt sei.

Ähnlich aufgebaut ist die UBV auf Landkreisebene. Deren Kandidaten sind weitgehend personengleich mit den Bewerbern für den Stadtrat und die Gemeinderäte in Landsberg, Dießen, Igling und Kaufering. Spitzenkandidatin Doris Baumgartl verweist aber darauf, dass es auch ein kreispolitisches Programm gebe. Die Umnutzung des Fliegerhorsts in Penzing stehe für die UBV ganz oben auf der Themenliste: Diese müsse in kommunaler Verantwortung und unter der Federführung des Landkreises erfolgen, sagt Baumgartl. Politische Gemeinsamkeiten der UBV mit Landrat Eichinger lässt auch die Sicht der UBV aufs Klinikum erkennen: Dieses habe in kommunaler Hand zu bleiben, das Wichtigste sei die Versorgung der Bevölkerung, nicht, immer schwarze Zahlen zu schreiben, sagt Baumgartl.

Zwei Parteien treten zum ersten Mal an

Neben SPD, Freien Wählern und UBV treten drei weitere Parteien ohne Landratskandidaten an, die derzeit ohne Sitz im Kreistag sind: Die FDP verlor durch den Austritt von Christoph Ertl ihren 2014 gewählten einzigen Kreisrat. Erstmals in den Kreistag einziehen wollen die AfD und „Die Partei“.

Der neue Kreistag, der Anfang Mai zusammentritt, dürfte damit ähnlich bunt werden wie bisher. Allerdings ist das Gremium selten in seiner Gesamtheit zu erleben: In der Regel tagt der Kreistag nur viermal im Jahr. Die Hauptarbeit spielt sich in den Ausschüssen – vor allem im monatlich tagenden Kreisausschuss – ab. Daneben gibt es noch fünf Fachausschüsse sowie Kommissionen und Beiräte. Alles, was mit dem Klinikum zusammenhängt, wird in einem nichtöffentlich tagenden Verwaltungsrat beschlossen.

Der Kreistag ist nicht für alles im Landratsamt zuständig

Die Zuständigkeiten des Kreistags als „Parlament“ des Landkreises sind sehr vielfältig: Vor allem ist der Landkreis Sachaufwandsträger für Gymnasien, Realschulen und die Beruflichen Schulen. Er ist mit den Kreisstraßen für einen Großteil des Straßennetzes im Landkreis zuständig, aber auch für den busgestützten öffentlichen Personennahverkehr. Die Abfallbeseitigung fällt ebenfalls in die Zuständigkeit des Landkreises, daneben kümmert er sich um Freizeiteinrichtungen wie die Bäder oder das Erholungsgebiet in Eching und die Badegelegenheit am Windachspeicher inklusive Gaststätte. Nicht zuständig ist der Kreistag hingegen bei vielen Angelegenheiten, die sonst im Landratsamt entschieden werden. Beispielsweise das Bauamt oder die Lebensmittelkontrolle sind staatliche Aufgaben.

In den vergangenen Jahren sind neue Tätigkeitsfelder hinzugekommen: So beschäftigte die Integration von Flüchtlingen Landratsamt und Kreistag, wachsende Aufmerksamkeit erwuchsen in den vergangenen Jahren ebenso Pflege- und Seniorenangelegenheiten. Für teilweise lebhaftere Debatten sorgte der Klimaschutz, der ebenfalls stärker in den Fokus rückte. Ansonsten sind kontroverse politische Debatten im Kreistag eher die Ausnahme. Das Haupt-Streitthema steht meistens in der Dezember-Sitzung auf der Tagesordnung: Wenn der Haushalt beschlossen wird, geht es auch um die Kreisumlage, die die Gemeinden an den Landkreis zahlen müssen, und diese ist häufig ein heißes Eisen.

So lautete das Ergebnis 2014

CSU 24 Sitze, Grüne 10 (nach dem Übertritt von Annunciata Foresti zur ÖDP derzeit 9), SPD 7, Freie Wähler 6, Bayernpartei 4, ÖDP 3 (jetzt 4), UBV 3 (mit Christoph Ertl jetzt 4), Landkreis Mitte 2 und FDP (1, seit dem Wechsel von Christoph Ertl zur UBV ohne Kreisrat). Insgesamt gehören dem Kreistag 60 Mitglieder an. Zum neuen Landrat wurde 2014 Thomas Eichinger (CSU) gewählt, der die Nachfolge von Walter Eichner (CSU) antrat.

