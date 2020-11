vor 32 Min.

Der Landsberger Kultgastronom Niki Amberger ist tot

Plus Die Nachricht vom Tod des gebürtigen Österreichers sorgt in der Landsberger Gastroszene für Betroffenheit. Ein Nachruf auf einen Gastronomen mit Ecken und Kanten.

Von Dominik Stenzel

In Landsberg war er ein ebenso bekanntes wie engagiertes Gesicht: Niki Amberger hat sich als Gastronom einen Namen gemacht, aber auch im Faschingsverein deutliche Fußspuren hinterlassen. Kürzlich ist Amberger nach längerer Krankheit im Alter von 62 Jahren gestorben. Im Landsberger Tagblatt erinnern sich Gastronomen an einen loyalen Kollegen mit Ecken und Kanten.

Insbesondere war Niki Amberger, 1958 in Bregenz am Bodensee geboren, als langjähriger Betreiber des „Maxximilians“ am Hellmairplatz bekannt. Direkt am Lechwehr führte er die Café-Bar Lavazza und in Igling die Diskothek „Sommerkeller“. Auch im Faschingsverein war er aktiv, lange als Vorsitzender. Niki Amberger organisierte den Landsberger Gaudiwurm am Lumpigen Donnerstag mit, betrieb ein Partyzelt und versorgte Faschingsfans auf dem Hellmairplatz mit Speisen und Getränken.

Niki Amberger hatte eine soziale Ader

Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer dachte Niki Amberger immer auch an die Schwächeren der Gesellschaft. Seine soziale Ader zeigte sich unter anderem durch seine Spenden an die "Kartei der Not", das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Unter Ambergers Kollegen herrscht Betroffenheit. „Es ist eine sehr traurige Nachricht“, sagt Claus Moritz auf LT-Nachfrage. Niki Amberger sei ein loyaler Kollege gewesen, der in Landsberg vieles bewegt habe.

Gastronomen aus Landsberg sind betroffen

Manuela Sauter, die Betreiberin der „Sonderbar“ am Hellmairplatz erinnert sich an einen Menschen, der in seiner Art zwar „etwas eigen“ war. „Wenn man jedoch gewusst hat, wie man ihn anpacken muss, konnte man mit ihm sehr gut klarkommen. Ich habe Niki sehr gerne gemocht“, so Sauter über ihren ehemaligen Gastro-Nachbarn.

