Der Landsberger OB wehrt sich gegen Urlaubsvorwürfe

Plus Ein besorgter Landsberger fragt bei Medien nach, ob der abgewählte Mathias Neuner vorzeitig sein Amt verlassen hat. Ein Blogger greift den noch amtierenden Landsberger OB massiv an.

Ist Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) derzeit im Urlaub? Diese Frage stellte der Kulturschaffende Wolfgang Hauck ans Landsberger Tagblatt. Das LT fragte nach und bekam von Pressesprecher Andreas Letang die Antwort. „Er ist derzeit nicht im Büro und er hat zwei Stellvertreter, die ihn vertreten.“ Hauck fand diese Antwort unbefriedigend. Und auch ein Landsberger Blogger griff das Thema auf und setzte zum Frontalangriff auf den abgewählten Oberbürgermeister an.

„In der aktuelle Krisenlage und der besonderen Situation gibt es neben den existentiellen Sorgen und Nöten von uns allen, auch viel Besorgnis, wie es weitergeht. Auch gilt es viele Maßnahmen der Stadt zu koordinieren, neue Lösungen und Hilfen auf den Weg zu bringen, so Wolfgang Hauck. Entschieden und gleichzeitig bedacht vorzugehen, wäre wichtig.

Der Sachverstand des OB ist gefragt

Deswegen wäre es, so Hauck, durchaus wichtig zu wissen, ob in der Stadt die Erfahrung, Routine und Expertise vom Oberbürgermeister Neuer aktuell präsent sind, was im Fall des Urlaubs nicht der Fall wäre. Soweit die Stellungnahme von Hauck.

Ein Landsberger Blogger rief ebenso beim Pressesprecher an und kritisierte daraufhin massiv, dass der OB die Stadt einen Monat früher vor seinem Amtsende am 30. April mitten in der „größten Krise der Nachkriegsgeschichte im Stich lassen“ würde. „Wie erklärt man das jetzt all denen, die trotz Corona ihre Pflicht erfüllen? Wie sagt man Ärzten, Sprechstundenhilfen und Krankenpflegern, Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern, Mitarbeitern von Apotheken, Supermärkten und dem Handwerk, dass sie alle in diesen Tagen mehr arbeiten und sogar kranke, gesundheitlich gefährdete oder in Quarantäne befindliche Kollegen ersetzen müssen, der Oberbürgermeister ihrer Stadt aber mitten in der Krise die Segel streicht? Das kann man nicht erklären“, kommentierte der Blogger auch auf Facebook.

Neuner hat einen Coronatest gemacht

Nur: Neuner ist gar nicht im Urlaub. Er war krank und hat sich auf den Coronavirus testen lassen. Gegenüber unserer Zeitung sagt er: „Der Journalist und Blogger hat mich noch nicht einmal befragt, bevor er diesen Artikel online stellte.“ Neuner weiter: „ Ich wollte nur mitteilen, dass ich keinen Urlaubsantrag gestellt habe. Ich war letzte Woche krank und habe auch einen Corona Test gemacht. Er ist negativ.“

Der OB steht für alle Fragen zur Verfügung

Mit seiner Nachfolgerin Doris Baumgartl (UBV) habe er heute Früh vereinbart, dass sie das laufende Geschäft übernehmen soll, da er dort nichts mehr entscheiden möchte und sie dieses ja bereits kenne. „Die paar privaten Kleinigkeiten, die ich im Büro hatte, hab‘ ich mit nach Hause genommen, um ihr den Schreibtisch frei zu machen. Wir haben besprochen, dass ich jederzeit erreichbar bin und vorbeikomme, wenn es Wichtiges gibt oder Hintergrundwissen notwendig ist“, so Neuner in seiner Stellungnahme.

Zudem werde es auch persönliche Termine und Absprachen geben. Zurzeit sei es sehr ruhig im Büro, da es keine Termine und Besprechungen gebe. Das Organisatorische der Stadtverwaltung in der "Corona-Zeit" habe er in den vergangenen zwei Wochen (beim Stichwahlkampf) mit viel Aufwand gemacht. „Auch da hätte ich mich gefreut wenn Frau Baumgartl einmal vorbei gekommen wäre oder wenigsten einmal angerufen hätte", sagt der OB.