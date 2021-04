Der Landsberger Pater Simon Härting hilft Flüchtlingen in Istanbul

Plus Der Landsberger Pater Simon Härting ist in Istanbul für die Koordinierung von Flüchtlingsprojekten zuständig. Wie die Corona-Pandemie die Arbeit erschwert.

Landsberg/Istanbul „Wenn wir die Hilfe der Salesianer-Pater nicht hätten, wüsste ich nicht, was ich tun soll.“ Die 25-jährige Mutter Julia A. aus Nigeria sitzt mit ihrem sechs Monate alten Baby auf dem Arm im Büro des Don-Bosco-Youth-Center im Istanbuler Stadtteil Harbiye. Sie wartet geduldig, bis sie an der Reihe ist um dann ihre durch Corona verschärfte Notlage zu erklären und um eine kleine Unterstützung zu bitten. Das Hilfsangebot wird vom Landsberger Pater Simon Härting koordiniert.

Die Salesianer Don Boscos sind eine in 134 Ländern weltweit tätige Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, weltweit benachteiligten jungen Menschen in Risikosituationen zu helfen. Sie setzen sich mit ihren Mitarbeitern für eine bessere Welt mit mehr Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche an sozialen Brennpunkten ein.

Angebote zur Bildung, Seelsorge und Freizeitgestaltung

Das Werk des italienischen Priesters Don Giovanni Bosco gilt als eine der größten kirchlichen Schöpfungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Heute sind rund 15000 Salesianer Don Boscos in über 1.800 Niederlassungen hauptsächlich in der Jugendarbeit tätig. Einer von ihnen ist der in Landsberg am Lech geborene Pater Simon Härting.

Seit drei Jahren lebt er in Istanbul und ist für die Koordinierung der Projekte in der Flüchtlingsarbeit verantwortlich. „Wir haben in unserem Youth-Center ein breites Spektrum an Angeboten zur Bildung, Seelsorge und Freizeitgestaltung. Jede Woche betreuen wir etwa 950 Kinder und Jugendliche in Learning-Center, Sprachkursen, Pastoralangeboten, Hauptschule und Jugendzentrum“, erklärt Pater Härting seine Aufgaben und ergänzt: „Die Corona-Pandemie hat auch unsere Arbeit voll erwischt.“ Anstatt die Türen für die Kinder und Jugendlichen zu öffnen sah man sich mit der Tatsache konfrontiert, dass gerade Menschen mit Fluchthintergrund besonders unter der Pandemie leiden. Schnell wurde mit Unterstützern in Deutschland ein Notfallfonds ins Leben gerufen.

An hilfesuchende Menschen werden tonnenweise Lebensmittel ausgegeben

Mitte März nun musste das Don-Bosco-Youth-Center in Istanbul ein bemerkenswertes „Jubiläum“ begehen. Seit inzwischen einem Jahr werden bis zu viermal im Monat die Türen für die bedürftigen Familien der in der Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen geöffnet. „Als wir vor einem Jahr diese Hilfe begonnen haben, konnten wir noch überhaupt nicht absehen, wie lange und wir sehr es nötig sein wird“, erklärt ein nachdenklicher Pater Jacky Doyen, Oberer der Ordensgemeinschaft in Istanbul. Er steht vor einem großen Sack Reis, den er in kleine Tüten zu je einem Kilo abpackt. Neben ihm schüttet Pater Härting Linsen in kleine Verpackungen und koordiniert mit Helfern, was ein Lebensmittelpaket beinhalten soll: Nudeln, Öl, Mehl, trockene Bohnen, Gemüsekonserven, Thunfisch, Tomatenpüree.

Innerhalb eines Jahres wurden so tonnenweise Lebensmitteln an hilfesuchende Menschen ausgegeben. Gleichzeitig war es aber auch mit der Unterstützung durch Spender wie der Diözese Augsburg, dem Auswärtigen Amt, dem Hilfswerk deutscher Zahnärzte sowie Privatspendern möglich, in besonders bedürftigen Fällen Miethilfen gegen drohende Wohnungslosigkeit auszuzahlen. Familien mit Kleinkindern erhielten Unterstützung zum Erwerb von Babynahrung, die Kosten für Geburten wurden übernommen und bei besonders schweren Krankheiten wurde ein Anteil der Arzneimittelkosten übernommen. Auch Bestattungskosten für an Corona verstorbene Geflüchtete wurden bezahlt.

Es ist wichtig, gemeinsam zu lachen und zu weinen

Nach den Erfahrungen der ersten drei Monate wurde das Projekt nochmals ergänzt und jeder Besucher bekam auch ein Paket Masken und Desinfektionsmittel überreicht. Zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder dem Neujahrsfest gab es Plätzchen, Kekse oder auch mal Gummibärchen.

Ein wichtiger aber ganz anderer Baustein innerhalb der Nothilfe waren die Gesprächsangebote. Hier wurde über das Coronavirus aufgeklärt, die richtige Nutzung von Masken gezeigt und seelsorgliche Gespräche wurden angeboten. Mit jedem Besucher wird ein Gespräch geführt. Jeder darf zu Wort kommen und seine Situation erklären. Übersetzer sorgen dafür, dass auch alles verstanden wird. Pater Härting ist sich sicher, dass hier ganz unterschiedliche Bedürfnisse aufgegriffen werden: „Wir haben weit mehr gemacht als nur ‚Reis ausgegeben’, manchmal ist es fast noch wichtiger gemeinsam zu lachen und zu weinen.“

Trotz der angespannten Lage wurde das Projekt nie unterbrochen

Trotz der anhaltend angespannten Lage der Pandemie in Istanbul wurde das Projekt nie unterbrochen. Über lange Zeit war es neben der christlichen Gefängnisseelsorge das einzige funktionierende Sozialprojekt der katholischen Kirche in der Metropole am Bosporus. Hygienische Standards, Hygienepläne und Terminvergaben ermöglichen eine sichere und gleichzeitig auch regelmäßige Nothilfe.

Inzwischen steigen die Zahlen der Pandemie auch in Istanbul wieder rasant, so wurden die meisten anderen Hilfsangebote der Kirche wieder geschlossen. „Wir sehen keinen Grund, unsere Türen gerade jetzt zu schließen, wo die Not wieder zunimmt“, erläutert Projektkoordinator Pater Simon Härting und ergänzt: „Unsere Familien brauchen uns – und zwar hier und jetzt.“ (lt)

