06.08.2020

Der Landsberger Tierbaum wartet auf seine Besucher

Ein Mitmachprojekt für Kinder startet. Wo es die Materialien für die Veranstaltung gibt

Der weiße Baum steht schon vor der Bar Zim-mer, dem ehemaligen aQuadrat an der Katharinenbrücke in der Altstadt von Landsberg. Er wartet nun auf tierische Bewohner. Im Rahmen der „Mitmach-Sommerkunstaktion Landsberger Tierbaum“ sollen die Tiere bis zum 21. September von Kindern gestaltet und am Baum aufgehängt werden. Das Logo ist ein Chamäleon.

Was wird daraus entstehen? Laut Pressemitteilung wünschen sich die Organisatoren, dass es ein belebter bunter und fröhlicher, von möglichst vielen Tieren bevölkerter Ort wird. Die Organisatoren sind Bastian „Oggy“ Georgi von der Eventfirma Rebelz Sound, Manuela Sauter, die Wirtin der Bar Zim-mer und der Sonderbar, sowie Elke Jordan und Gregor Netzer, die unter anderem gemeinsam den Landsberger Kunstautomaten betreiben. Unterstützt wird die Mitmach-Sommerkunstaktion vom Kulturbüro der Stadt Landsberg.

Und so soll es funktionieren: In der Tourist-Information der Stadt am Hauptplatz liegen für den „Landsberger Tierbaum“ auch gestaltete Papiertüten zum Mitnehmen für alle bereit. In den Papiertüten finden Kinder eine Anleitung für das Projekt, einen Bleistift, einen Zeichenkarton, einen Draht – und einen Gutschein für eine Kugel Eis beim Eiscafé Cortina. Das fertige Papiertier können die Kinder und Jugendlichen direkt bei den Mitarbeitern der Tourist-Information abgeben oder dort vorzeigen und es dann selber an dem Baum vor der Bar Zim-mer befestigen.

Der so belebte Baum soll den Passanten nach Vorstellung der Veranstalter ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Projekt läuft bis zum 21. September und die Veranstalter freuen sich nach eigener Aussage über jeden, der mitmacht. (lt)

