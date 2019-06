vor 40 Min.

Der Landsberger Wald ist im fünften Jahr im Krisenmodus

An zwei Gruben im Wald bei Erpfting zeigte Förster Michael Siller, wie unterschiedlich die Bodenstrukturen in Fichten- und Ahornbeständen sind.

Beim Waldbegang des Stadtrats geht es vor allem darum, wie der Wald zum Klimaschutz beitragen kann. Das Problem ist jedoch, dass sich diese Leistungen für das Forstamt nicht in barer Münze auszahlen.

Von Gerald Modlinger

Das Wetter und das Klima waren die wichtigsten Gesprächsthemen beim Waldbegang des Landsberger Stadtrats. Die Freiluftsitzung im frischen Frühlingsgrün spielte sich nämlich bei hartnäckigem Regen ab. Über diesen freute sich aber Forstamtsleiter Michael Siller sehr, denn zuletzt hatte der städtische Wald stark unter Trockenheit und Hitze gelitten. „Wir sind heilfroh um das Wetter im Mai“, betonte er vor den Stadträten im Wald zwischen Landsberg und Erpfting. Damit war man dann schon beim Klimawandel angelangt. Dieser stellt für die Forstwirtschaft eine doppelte Herausforderung dar.

So können Ahorn und Co. helfen

Zum einen geht es schon seit vielen Jahren darum, den Wald für die Klimaerwärmung fit zu machen. So muss zum Beispiel die Fichte durch wärme- und trockentolerantere Baumarten ersetzt werden. Daneben kann der Wald auch die Klimafolgen für die Menschen erträglicher machen – sofern man auf die richtigen Baumarten setzt.

Ein entscheidender Faktor, das erklärten Siller und der frühere Staatsförster Ludwig Pertl, sei dabei der Wasserkreislauf: Fichten mit flachen Wurzeln und auf einer schwachen Humusschicht gehe bei längeren Trockenperioden schnell das Wasser aus. Das Wachstum und der Wasserumsatz stockten und es regne dann noch seltener. Anders dagegen Ahorne: Mit ihren tiefen Wurzeln halten sie Dürrephasen länger aus und wachsen weiter, ihr Laub verbessere die Humusschicht stärker als Fichtennadeln, der Wasserkreislauf bleibe länger intakt. Daneben sei der Wald auch ein Kohlendioxid-Speicher. In Deutschland produziere jeder Einwohner statistisch acht Tonnen Kohlendioxid im Jahr, 0,6 Tonnen pro Einwohner betrage die Kohlendioxid-Speicherkapazität der Waldbäume im Landkreis, sagte Michael Siller. Allerdings: Ahorne bringen weniger Geld in die Kasse als bisher die Fichte. Ahornholz ist großteils nur als Brennholz zu verwerten und das werde nicht ausreichend gut bezahlt, verdeutlichte Pertl.

Die Fichte macht nicht einmal mehr 50 Prozent des Bestands aus

Vor diesem Hintergrund bat Forstchef Siller die Stadträte auch, den Wald nicht nur rein wirtschaftlich zu betrachten. Vielmehr sollten sie auch die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes für das Klima und die menschliche Gesundheit im Blick haben. Die bisherige Fichtenwirtschaft sei ohnehin nicht mehr aufrechtzuerhalten: „Die Fichte wächst nicht mehr, weil sie kein Wasser mehr hat“, verdeutlichte Ludwig Pertl. Entsprechend stark sei der Fichtenanteil in den vergangenen 30 Jahren gesunken, erwähnte Siller: 1990 machte die Nadelbaumart noch 80 Prozent des städtischen Waldes aus, derzeit sind es unter 50 Prozent.

Auch die Stadt Landsberg will nun den Bodenzustand noch stärker als bisher in den Blick nehmen. Deshalb will das Forstamt auch an einem weiteren EU-Projekt „Zukunftswald“ mitwirken. Dieses könnte sich an das „Links4Soils“- Projekt anschließen, an dem derzeit mehrere Lechtalgemeinden beteiligt sind. Ziel dieser Forschungsvorhaben ist, eine möglichst genaue Vorstellung davon zu gewinnen, welche Baumart auf welchen Böden optimale Leistungen vollbringen kann, auch im Hinblick auf Klimaschutz und Wasserkreislauf. Rund eine Million Euro koste das Forschungsprojekt, zu 55 Prozent fördere dieses die Europäische Union.

Betriebswirtschaftlich bleibt der städtische Wald in der Umbauphase unter Druck. 2015 und 2016 konnten noch 282.000 und 3000 Euro Überschuss erwirtschaftet werden, 2017 und 2018 lag das Minus bei 597.000 und 546.000 Euro, berichtete Siller. Seit 2015 sei die Forstwirtschaft vom Sturm Niklas geprägt. Diesem fielen Bäume in einem Volumen von rund 40000 Festmeter zum Opfer, das Dreifache der eigentlich geplanten jährlichen Ernte. Deshalb sollte der Einschlag in den folgenden Jahren zurückgefahren werden. Doch vor allem der Borkenkäfer vereitelte dies. „Wir sind im fünften Jahr im Krisenmodus und der Einschlag liegt deutlich über der Nachhaltigkeit“, machte Siller deutlich. Der Anteil eigentlich nicht geplanter Holzeinschläge lag laut Siller in den vergangenen vier Jahren bei 56 bis 95 Prozent.

Weil weiterhin viel Fichtenholz auf den Markt kommt, fielen die Rundholzpreise seit 2014 um etwa 20 Prozent. Dem Forstamt fehlten seit 2015 allein im Fichtensortiment jedes Jahr rund 250.000 Euro, führte Siller aus.

235 Rehe und 32 Wildschweine erlegt

Etwas entspannter stellte sich die Jagd in den städtischen Wäldern dar. In den 14 Revieren wurden 235 Rehe erlegt, das Abschusssoll sei damit zu 97,5 Prozent erfüllt worden. Weniger Treffer erlitten die Wildschweine. Die Strecke ging von 75 Exemplaren im Vorjahr auf 32 zurück. Das städtische Forstamt bewirtschaftet 2306 Hektar Wald, davon gehören zum Heilig-Geist-Spital 1779 Hektar, unmittelbar städtischer Besitz sind 527 Hektar.

