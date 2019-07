Der Lechsteg und der Kampf ums Geld

Der neue Lechsteg ist eine sinnvolle Sache. Doch die Vorgeschichte belastet das Vorhaben, das überdies mit anderen wichtigen Aufgaben der Stadt konkurriert, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Das etwas schönfärberische Adjektiv „suboptimal“ beschreibt den bisherigen Werdegang des Lechstegs ganz treffend und ist die eigentliche Hypothek dieses Projekts. Wenn am Anfang 2,5 Millionen Euro Baukosten im Raum stehen und es am Ende 8,6 Millionen Euro werden, dann macht das zunächst einmal einen verheerenden Eindruck. Daran ändert auch manche im Laufe des Entstehungsprozesses der Brücke aus dem Blickfeld geratene Feinheit: So wurde mal von reinen Baukosten (ohne Ingenieurhonorare) gesprochen, dann ohne Mehrwertsteuer gerechnet und überhaupt ging man anfangs von einem schmalen Steg und nicht von einer richtigen Brücke aus.

Diese suboptimale Vorgeschichte schmälert aber nicht die Sinnhaftigkeit der Brücke. Landsberg wird eine stark wachsende Stadt bleiben. Infrastruktur und Verkehrswege müssen mitwachsen, wenn die Lebensqualität nicht reduziert werden soll.

Die neue Lechbrücke zeigt aber auch, wie viel Geld die Stadt investieren muss, um Verkehr und Mobilität umzugestalten, und dass dies Teil eines harten Verteilungskampfs ist. Denn auch die Schaffung von Wohnraum und der Bau von Kindertagesstätten sind große Herausforderungen.

