Der Mähroboter als Gefahr für Igel & Co.

Mähroboter verletzten immer wieder Igel. Doch auch andere Kleintiere, die in den Gärten leben, sind in Gefahr.

In den Gärten im Landkreis Landsberg sind immer mehr autonome Rasenmäher im Einsatz. Doch vielen Gartenbesitzern ist nicht bewusst, dass sie damit Tieren und Pflanzen schaden. Wie Naturschützer reagieren

Von Thomas Wunder

Autonome Rasenmäher surren in immer mehr Gärten im Landkreis vor sich hin. Was viele Gartenbesitzer dabei nicht bedenken: Die Mähroboter können Igeln und anderen kleinen Tieren zum Verhängnis werden. Dabei gehören Gärten mittlerweile zu den letzten Rückzugsflächen für Igel und andere Wildtiere. Durch den Boom der lautlosen Häcksler werden sie vielerorts auch noch von den verbliebenen Rasenflächen vertrieben.

Was viele als Vorteil empfinden – keine Mäharbeit, dichter Rasen ohne Unkraut – hat für die Natur viele Nachteile. Mähroboter sind oft tödlich für viele Kleintiere und gefährden die Artenvielfalt. Die Automaten mähen nur in einem abgesteckten Bereich, lassen sich auf Mähzeiten programmieren und fahren zum Aufladen selbsttätig zur Ladestation. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) beschäftigt sich seit dem Start ihres Projekts „Igel in Bayern“ im Jahr 2014 intensiv mit der Bedrohung der Igel in den Gärten. Was vielen Roboterbesitzern dabei nicht bewusst ist: welchen Schaden sie damit an der Natur im eigenen Garten anrichten. Denn regelmäßig werden laut LBV Tiere von den vermeintlich hilfreichen Gartenmaschinen verletzt.

Laufen Mähroboter nach Einbruch der Dämmerung, seien die nachtaktiven Tiere besonders gefährdet. Die meisten Mähroboter würden kleine Tiere wie junge Igel, Reptilien oder Amphibien nicht als Hindernis erkennen. „Sie fahren deshalb oft einfach über die Tiere hinweg und fügen ihnen grausame Verletzungen und Verstümmelungen zu“, sagt Michael Comes-Lipps vom LBV in Landsberg. Und da Igel bei Gefahr meist nicht davonlaufen, sondern sich zu einer Stachelkugel zusammenrollen, seien sie den Maschinen schutzlos ausgeliefert und von der Gefahr besonders betroffen.

Davon abgesehen werde durch den Einsatz von Mährobotern auch verhindert, dass ein stabiles Ökosystem entstehen kann, das für einen gesunden Garten stehe und dem Gärtner Arbeit abnehmen könne. „In Rasen, der fast täglich von Mährobotern gemäht wird, haben Wildblumen wie Klee keine Chance, Blüten zu bilden oder sich weiter auszusäen“, sagt Michael Comes-Lipps. Auch werde der Rasen so dicht, dass sich kaum neue Wildblumen ansiedeln können. Wildblumen ernähren jedoch viele Insektenarten, denen somit die Nahrungsgrundlage fehle.

Die Gefahr, die von den Geräten ausgeht, bestätigt auch ein aktueller Testbericht von Stiftung Warentest, heißt es in einer Pressemeldung des LBV. Seit dem letzten Test hätten die Hersteller zwar nachgebessert, trotzdem beschädigten alle elf getesteten Geräte einen auf dem Boden ausgestreckten, hölzernen Kinderarm und hätten damit bestenfalls ein „ausreichend“ in der Kategorie „Sicherheit“ erzielt. Zwei Roboter überfuhren laut LBV sogar hölzerne Füße und wurden deshalb als „mangelhaft“ eingestuft.

Einige der Hersteller würden sogar darauf hinweisen, dass ihre Mähroboter nicht unbeaufsichtigt laufen sollten. „Leider ist das aber oft einer der Hauptgründe für die Anschaffung eines Mähroboters - er arbeitet ganz allein, ohne dass man danebenstehen muss“, sagt Comes-Lipps. „Viele Leute lassen den Roboter nachts laufen, weil dann weder Kinder noch Haustiere im Garten sind.“ An die tödliche Gefahr für die nachtaktiven Igel und andere nächtliche Gartenbewohner denken dabei die wenigsten.

