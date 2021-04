Der Musikchef aus Penzing mit dem großen Herz

Plus Helmut Thalmayr schwelgt derzeit in Erinnerungen. Für den Mitbegründer des Musikvereins Penzing fallen wegen der Corona-Krise mehrere Höhepunkte aus. Eine große Sorge treibt ihn besonders um.

„Was macht eigentlich. . . ?“ – diese Frage stellt man sich immer wieder mal. Wir wollen ihr in einer Serie nachgehen und fragen als Erstes: Was macht derzeit eigentlich Helmut Thalmayr, der Mitbegründer des Musikvereins Penzing?

„Da wollen wir wieder hinkommen“, sagt Helmut Thalmayr und zeigt ein Foto von der Feier seines 80. Geburtstags. Völlig überraschend war seinerzeit der vom Bayerischen Rundfunk bekannte Georg Ried mit seinem Ensemble „Blechragu“ aufgetaucht, um dem Geburtstagskind aufzuspielen. All das ist wegen der Pandemie nicht möglich und das fehlt dem 82-Jährigen sehr.

Der seit vielen Jahren im Penzinger Ortsteil Oberbergen beheimatete Helmut Thalmayr ist ein kommunikativer Mensch, einer, der die Begegnung mit Menschen braucht. „Das gesellschaftliche Miteinander geht mir so ab“, klagt er. Im Kleinen ist das der Frühschoppen nach dem Sonntagsgottesdienst, wo regelmäßig über Gott und die Welt geredet wird. Das Gasthaus Tschinkl neben der Kirche ist seit Monaten geschlossen. Seine beiden großen Leidenschaften – Musik und Sport – sind, mit kurzer Unterbrechung im vergangenen Herbst, seit einem Jahr still gelegt.

Beim FC Penzing hat er lange Fußball gespielt

Als Zuschauer zu Spielen des FC Penzing, wo Thalmayr selbst viele Jahre gespielt hat, dort Leute treffen, mit ihnen ins Gespräch kommen – geht nicht, der Sportplatz ist mehr oder weniger verwaist.

Und die Musik? Selbst hat der 82-Jährige nie ein Instrument gespielt. Der Musikverein Penzing aber ist sein „Baby“. Helmut Thalmayr ist Gründungsmitglied des 1980 aus der Taufe gehobenen Vereins und leitete vom ersten Tag an bis 2006 als Erster Vorsitzender dessen Geschicke. Er hat gemeinsam mit Vereinsmitgliedern Kontakte geknüpft und ein Netzwerk geschaffen.

Sein großes Herz zeigt Helmut Thalmayr immer bei den Konzerten: Der Musikverein Penzing sammelte dabei fleißig Spenden für Hilfsorganisationen. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

In dieser Zeit und auch danach – der Oberbergener ist längst Ehrenvorsitzender – ist er in der Welt herumgekommen und hat viele interessante Leute und Persönlichkeiten kennen und schätzen gelernt. Einer der absoluten Höhepunkte sei der Papstbesuch mit Ständchen für Benedikt XVI. und Privataudienz gewesen.

Auftritte beim Augsburger Bischof

Thalmayr schwärmt unter anderem aber auch von Auftritten beim Augsburger Bischof oder Prinz Luitpold in Kaltenberg. Natürlich war bei Reisen durch halb Europa stets das Instrumentarium dabei und kam an interessanten Orten zum Einsatz. Eine ganz wichtige Veranstaltung im Jahresablauf ist das weihnachtliche Benefizkonzert. „Vergangenes Weihnachten hätte das Konzert sein 25-Jähriges feiern können.“

Am ersten Weihnachtstag 1997 war es zum ersten Mal so weit. „Unser damaliger Dirigent Thomas Kindl hatte den Saal der Landsberger Waldorfschule organisiert und wir haben den Raum dann nach jedem folgenden Konzert gleich wieder für das kommende Jahr festgemacht. Um die 115000 Euro sind dabei zusammengekommen.“

Momentan vermisst Helmut Thalmayr sehr die Geselligkeit wie bei seinem 80. Geburtstag, als er einen Überraschungsbesuch von Georg Ried erhielt. Foto: Herold (Archiv)

Gespendet wurde hauptsächlich an die BR-Sternstunden und an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Seit etlichen Jahren wird auch der Hospiz- und Palliativverein bedacht. Ausgefallen wie das Jubiläumsbenefizkonzert sind auch die geplanten Festivitäten zum 40-jährigen Bestehen des Musikvereins. „Haltet zusammen, denn nur gemeinsam geht’s!“, hat Thalmayr den Musikern in die zu diesem Anlass herausgegebene Festschrift diktiert.

Eine Sorge treibt ihn besonders um: Es ist der Draht zur Jugend. „Werden wir Kinder und Jugendliche nach so einer langen Pause wieder erreichen?“, fragt sich der sportlich und musikalisch mehrfach Ausgezeichnete und mit vielen Ehrungen Bedachte. „Der Nachwuchs muss kommen“, sagt Thalmayr, „damit unsere Vereine weiterleben.“

Zum Spazierengehen an den Ammersee

„Fußballspiele, Konzerte, das muss doch alles wieder möglich sein“, hofft Helmut Thalmayr. „Die Gaststätten müssen aufmachen können, Veranstaltungen sollen stattfinden.“ Bis es vielleicht mal irgendwann so weit ist, geht der Helmut mit seiner Inge halt spazieren. „Wir fahren manchmal zum Ammersee.“

Zwischen Eching und Schondorf sei es beispielsweise sehr schön. Ist das Wetter zu schlecht zum Rausgehen, dann wird daheim das Radio eingeschaltet und BR Heimat gehört – und darauf gewartet, dass das Olympia Kino in Landsberg öffnen darf und endlich der Landkreisfilm von Rudolf Gilk gezeigt werden kann. Eine Sequenz hat der Landsberger Kameramann nämlich auch den Penzinger Musikern und ihrem sozialen Engagement gewidmet. Übrigens: Helmut Thalmayr ist bereits zwei Mal geimpft, Ehefrau Inge hat den ersten Pikser hinter sich.

