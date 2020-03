Der Musiker Azan aus Kaufering stürmt die Hip-Hop-Szene

Plus Der Musiker Azan und Shiko Records aus Kaufering stürmen die Hip-Hop-Szene. Schon mit seinem ersten Song setzte er ein Ausrufezeichen.

Vor drei Jahren startete Azan, der mit vollem Namen Ramazan heißt, seine Musikkarriere mit dem selbstgegründeten Label Shiko Records. Mittlerweile kann er nicht nur auf eine große Hörerschaft zählen, sondern stürmte unter anderem mit seinem Song „Keine Chance“ die Top 50 von Spotify. In einem Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt erzählt er von seinen Anfängen und seinen Ambitionen für die Zukunft. „Hoch hinaus“, soll das Motto für den jungen aufstrebenden Rapper aus der Region sein. Und hoch hinaus ging es schon.

Wie bereits erwähnt, machte Azan seine Anfänge vor drei Jahren mit seinen Kumpels in Kaufering. Die amerikanische R’n’B- und Hip-Hop-Musik inspirierte ihn, und so fing er an zu singen und die Musik für sich zu entdecken. Nachdem er den deutschen Hip-Hop und im Besonderen Deutschrap für sich entdeckte, versuchte Azan sich selbst in dieser Musikrichtung, und wie man heute gut erkennen kann, wurden aus dieser Inspiration eine Leidenschaft und ein großes Talent.

Der Produzent arbeitete schon mit Hip-Hop-Größen zusammen

Die Gelegenheit und auch das Talent erkannte Driton Shaljani (27) und förderte und unterstützte Azan. Kurzum wurde das Label „ Shiko Records “ gegründet. Driton nahm bei Shiko Records noch seinen Bruder und seinen Cousin mit an Bord, und kurze Zeit später wurde im Oktober 2018 die erste Single namens „Sadam“ veröffentlicht. Schon beim ersten Song setzte Shiko Records ein Ausrufezeichen hinsichtlich Qualität und exquisite Auswahl sowie Mitbeteiligung von Produzenten. So wurde für den ersten Song KD Beatz an Land gezogen. Ein Produzent, der unter anderem schon mit diversen Größen des deutschen Hip-Hop zusammengearbeitet hat. „Sadam“ überzeugte, und die Streamingzahlen, die jenseits der Zehntausend sind, sprechen für sich. Mittlerweile hat die erste Single von Azan und Shiko Records 188.000 Klicks auf Youtube – und die Klicks steigen weiter.

Fantasien und Träume finden Eingang in die Songs

„Sadam“ etablierte das Label und den talentierten jungen Künstler in der deutschen Hip-Hop-Szene. Druckvolle und ausbalancierte Beats treffen auf einen ausgereiften Flow und ein hervorragendes Songwriting. Die Songs von Azan entstehen meist durch alltägliche Inspiration, allerdings auch durch Fantasien und Träume, welche der junge Künstler aus Kaufering mit seiner Musik erfüllen möchte. Seit „Sadam“ ging es weiterhin steil bergauf für das Label und dessen Musiker. Jede Single war ein Erfolg und die Streaming-Zahlen steigen enorm. Das beste Beispiel für die schnelle Entwicklung ist der Erfolg der Single „Keine Chance“. Diese wurde mittlerweile 6,6 Millionen Mal auf Youtube aufgerufen. Und diese Zahl ist mehr als nur ein Statement. Durch die Hitsingle „Keine Chance“ scheint der in Kaufering lebende Azan in der deutschen Hip-Hop-Szene angekommen sein.

Azan selbst beschreibt seine Entwicklung so: „Ich möchte noch besser werden und mich immer weiterentwickeln“. Mittlerweile wird die Musik des jungen Kauferingers nicht nur lokal angehört, sondern in ganz Deutschland , Österreich und auch in der Schweiz. Aktuell könne er sich kaum vor Anfragen aus sämtlichen Richtungen retten, so Azan. Offen bleibt, wann Azan sich das erste Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten live seinem Publikum präsentiert. Bis dahin ist seine Musik jedoch weiterhin präsent auf allen Streamingdiensten.

Ein Porträt über den Autor dieses Textes, Felix Kohlscheen, lesen Sie hier: Für Felix Kohlscheen aus Landsberg ist Musik die Nummer eins