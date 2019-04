Der Nightgroove soll in Zukunft mehr jüngere Besucher anlocken

Plus So fällt die Bilanz der Veranstalter zum 18. Landsberger Nightgroove aus. Zwei Locations sprangen kurzfristig ab. Welche Änderungen es nächstes Jahr geben soll.

„Auf das Landsberger Publikum kann man sich verlassen.“ Christopher Dietz, der Veranstalter des Nightgroove, ist zufrieden mit dem 18. Landsberger Musikfestivals. Trotz des kühlen und anfangs regnerischen Wetters waren es rund 3000 Besucher. Ausverkauft gewesen wäre die Veranstaltung bei rund 3500 verkauften Tickets, wie Dietz sagt. „Wir hatten eine sehr, sehr starke Abendkasse“, berichtet der Veranstalter, der das kühle Wetter als gar nicht so negativ empfunden hatte. Allerdings sprangen dem Veranstalter kurzfristig zwei Locations ab. Für 2020 verspricht der Veranstalter einige Neuerungen und hat ein ehrgeiziges Ziel.

Wäre das Wetter so gewesen, wie am Osterwochenende, wäre der Nightgroove vermutlich um 21.30 oder 22 Uhr ausverkauft gewesen. Mit 3000 Besuchern sei man gut gefahren. Denn es galt heuer eine gewisse Knappheit bei den Locations zu überwinden: Laut Dietz hatten sowohl das Lokal Weidekind im Landsberger Bahnhof als auch das Wirtshaus am Spitalplatz geschlossene Gesellschaften und das ehemalige Maxximilians am Hellmairplatz werde gerade umgebaut. Die Jahre zuvor waren rund 3500 Besucher zum Nightgroove gekommen.

Sicherlich sei das Rotieren von Kneipe zu Kneipe diesmal bei Regen weniger stark ausgeprägt gewesen als bei schönerem Wetter, sagt Dietz. „Es war aber ein sehr harmonischer Nightgroove“, so sein Empfinden. Kommendes Jahr wünscht sich Christopher Dietz „20 Locations plus X und 4000 Besucher plus X“. Und 2021 steht dann das Jubiläum an.

Von den Bands her sei es ein Ziel, Jahr für Jahr ein frisches Programm zu liefern. Man reagiere aber auch auf das Publikums-Feedback beispielsweise aus zugeschickten E-Mails. Das Reservoir an Bands, aus denen der Veranstalter auswählt, liegt bei 2500. Wichtig ist laut Christopher Dietz, dass das Musikangebot zur Lokalität passt. „Es geht darum, wo ist es authentisch.“ Die Sonderbar sei die Rockabilly-Bar, nennt er ein Beispiel.

Das jüngere Publikum im Fokus

Der Fokus liegt laut Dietz beim Nightgroove natürlich weiterhin bei der Livemusik, er will aber „nachjustieren“ in Sachen Jugend. Neben DJ-Sound zum Tanzen im Moritz und dem Sommerkeller wie bisher sollen ein oder zwei Programmpunkte angeboten werden, die vor allem auch jüngeres Publikum reizt – unter der Maxime ein Publikum von 18 bis 65 zu erreichen.

Für Dietz ist wichtig, dass sich viele Lokale beteiligen: „Das Credo muss sein, ’eine Stadt, eine Nacht’.“ Sicherlich sei es nicht zwingend, dass ein Gasthof oder ein Tagescafé mitmachten, passend sei es aber für Lokale, die in Richtung Bar gehen. „Wir haben auch Ideen für kleine Bars, da kann dann beispielsweise ein DJ auflegen.“

Was bringt die Teilnahme den Lokalen: Der Organisationskostenzuschuss sei günstiger als selbst die Gage für eine Musikgruppe zu zahlen, sagt Christopher Dietz. Und es tut sich neues Publikum auf: Denn beim Nightgroove komme nicht nur die Stammkundschaft, sondern auch viele andere Leute, die so dann vielleicht auch unterm Jahr ein über den Nightgroove neu entdecktes Lokal aufsuchten.