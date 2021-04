Der Pandemieausschuss regiert Landsberg noch bis Ende Juni

Die Corona-Lage bleibt angespannt. Deshalb tritt weiter der Pandemieausschuss an die Stelle des Landsberger Stadtrats Warum Hybridsitzungen vorerst kein Thema sind.

Erstmals seit Mitte Januar hat der Landsberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung wieder im (fast) vollen Plenum getagt. Vor gut drei Monaten hatte sich das Gremium darauf geeinigt, seine Befugnisse bis Ende März an einen Pandemieausschuss zu übertragen (LT berichtete). Wie nun beschlossen wurde, wird dieser Ausschuss wegen der weiterhin angespannten Corona-Situation in den kommenden beiden Monaten erneut zusammenkommen.

Auch die Möglichkeit sogenannter Hybridsitzungen, bei denen sich abwesende Räte online zuschalten können, wurde diskutiert – erhielt aber bei der Abstimmung nicht die nötige Mehrheit.

Vor Beginn der Sitzung wird getestet

Der zwölfköpfige Pandemieausschuss, der sich aus den Mitgliedern des Verwaltungs- und Finanzausschusses zusammensetzt, tagte bisher dreimal. Da die Befristung abgelaufen war, kam der Stadtrat nun wieder in Vollbesetzung zusammen. Dementsprechend wurden strenge Hygienemaßnahmen umgesetzt. Das Landsberger Gesundheitsamt führte vor Beginn der Sitzung Corona-Schnelltests durch.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Organisation der Stadtratssitzungen während der Pandemielage. Aufgrund von Änderungen in der Bayerischen Gemeindeordnung gibt es mehrere Optionen: So könnte unter Einhaltung umfangreicher Präventionsmaßnahmen entweder weiter im Plenum getagt werden, ein Ferien- oder Pandemieausschuss einberufen oder sogenannte Hybridsitzungen eingeführt werden.

Keine Zweidrittelmehrheit für Hybridsitzungen

Die versammelten Stadtratsmitglieder beschlossen am Ende mit deutlicher Mehrheit (22:2 Stimmen), bis Ende Juni die Befugnisse erneut an den Pandemieausschuss zu übertragen. Zuvor hatten bei zehn Gegenstimmen zwar 14 Mitglieder für Hybridsitzungen gestimmt. Damit wurde aber nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Wie Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart erklärte, wären ohnehin noch einige Fragen rechtlicher Natur zu klären gewesen. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) meinte, dass einige Rahmenbedingungen überhaupt noch nicht geklärt seien.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Ulrike Gömmer konnte sich gut vorstellen, dass sich Hybridsitzungen bewähren. Besonders Stadträte, die etwa aus familiären Gründen nicht immer persönlich anwesend sein können, dürften profitieren, meinte sie. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Harald Reitmeir sprach sich gegen Hybridsitzungen aus. „Es ist wichtig, zusammenzukommen, und dass man sich sieht“, sagte er. Außerdem sei er optimistisch, dass nach dem Ende der Sommerpause „nahezu alle geimpft sind“.

Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gibt es in der Diskussion „gute Argumente für beide Seiten.“ Sie glaubt, dass das Thema Hybridsitzungen den Stadtrat in Zukunft erneut beschäftigen wird. „Langfristig könnten das eine gute Möglichkeit werden, um Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen.“

