Der Pfarrer kümmert sich in Seestall um die Rosen

Plus Barbara Braunmüller wird bei der Pflege ihres Gartens im beschaulichen Weiler Stockheim bei Seestall von einem Mann unterstützt, den viele Gläubige im Landkreis kennen.

Von Gisela Klöck

Versteckt und sehr idyllisch liegen die Häuser in Stockheim zwischen Seestall und Dornstetten am Lech. Das Haus von Barbara Braunmüller ist eingerahmt von Ökowiesen, eingebettet in einen wunderschönen Garten, den sie vor 20 Jahren angelegt hat. Ein Gartenparadies mit Seerosenteich, Gemüsehochbeet, Bohnenspalier und Kartoffeln, Gewächshaus und von Frühjahr bis Spätherbst blühenden Beeten. Und bei der Arbeit im Garten unterstützt sie ein im Landkreis bekannter Pfarrer.

Auf dem Briefkasten im Vorgarten steht „Paradies-Rosengarten“. Hier beginnt das üppige Blühen von Rosen, Dahlien, Astern, Sonnenhut, Anemonen und Hortensien „Eine Vielfalt, wie eine Malerei“, sagt Pfarrer Konrad Albrecht. Nach dem pastoralen Leben genießt er hier seit 13 Jahren seinen Altersruhesitz. Der 80-Jährige ist zuständig für den Kompost, der im Garten immer gebraucht wird, Rasenmähen und das Schneiden der Bodendecker sowie der Strauch-, Beet- und Kletterrosen.

Inspirationen bekommt sie aus Gartenzeitungen

Barbara Braunmüller hat vor ihrem Sozialpädagogikstudium zunächst Landwirt-Hausgehilfin gelernt und so die Grundlage des „grünen Daumens“ gelegt. Sie lässt sich gern inspirieren durch Gartenzeitungen und hat mit Liebe und Geschmack das 1300 Quadratmeter große Grundstück harmonisch in unterschiedliche Bereiche aufgegliedert. Es ist ein Park entstanden, der durch geschickt platzierte und begrenzende Elemente den Weg durch den Garten „wie ein roter Faden“ öffnet.

Zu den Wiesen ist es eine Sonnen-Mondscheibe aus Glas, das „Sonnentor“, welches den Blick und je nach Tageszeit die Sonne einfängt. Wenige eiserne bepflanzte Gefäße, ausgewählte Deko Elemente und Blumenrabatten mit Unterbepflanzung von Efeu, Katzenminze, Funkien und Frauenmantel lassen in dieser Jahreszeit Palmlilien, Astern, Dahlien und Hortensien besonders zur Geltung kommen. Braunmüller sammelt auf den Äckern große Steine, die sie zu Mauern, Umrandungen und zum Befestigen der Ebenen verwendet.

Jetzt, im Herbst, dominiert das Orange der zahlreichen Tagetes. Hinzu kommen das Weiß der Seerosen und Herbstastern sowie die letzten Rosen in unterschiedlichen Farbstufen. Restaurierte, geschmiedete Stühle laden rund um das Grundstück zum Verweilen ein. Über einen Teil des mit Frauenmantel und Kerzenknöterich eingewachsenen Seerosenteichs führt eine kleine Brücke, so erreicht man diesen hinteren Gartenbereich.

Auf verschiedenen Ebenen sind in den alten Baumbestand Sitzplätze integriert. Der Blick geht hinweg bis zur Zugspitze und zurück auf Haus und Garten. Die überdachte Terrasse begrünt ein wuchsfreudiger Weinstock, dessen fruchtige, kernlose Trauben sind zurzeit ein beliebtes Naschobst.

Zu jeder Jahreszeit blüht etwas

Im Sommer sind es Margeriten, die im Rasen, und die Rosen, die in den Rabatten vorherrschen, so zeigen es Fotografien von Barbara Braunmüller. „Es hat gebraucht, für jede Jahreszeit etwas Blühendes zu finden, es ist naturnah und biologisch, ich lege Wert auf eine große Vielfalt von Pflanzen.“

Drei Katzen und seit Kurzem auch drei Bienenvölker gehören zum Hausstand, allerhand gefiederte Freunde, sogar Buntspechte lassen sich das ganze Jahr füttern, am Teich tummeln sich Prachtlibellen, Goldfische, ein Frosch, Ringelnatter und Molche.

Barbara Braunmüller und Konrad Albrecht haben in Stockheim ein Naturidyll geschaffen. Auf dem 1300 Quadratmeter großen Grundstück kann man die Vielfalt der Natur bewundern. Bild: Thorsten Jordan



„Gott sei gelobt in all seinen Geschöpfen“, zitiert Pfarrer Albrecht, den Sonnengesang des Franz von Assisi. „Hier erlebe ich Schöpfung, die wechselnden Jahreszeiten, wenn man mittendrin ist, ist es anders als im pastoralen Leben“, so der Pfarrer, der vor gut 50 Jahren mit einer Kaplanstelle in Landsberg sein Wirken begann, lange Jahre in Penzberg als Seelsorger tätig war und zuletzt noch in Apfeldorf und Kinsau tätig war.

„Wir sind nur Gast auf Erden“, es ist ein Geschenk Gottes, ein Paradies, in dem wir leben dürfen, darin sind sie sich einig. Den Schriftzug „Gott sei gelobt in all seinen Geschöpfen“, will Barbara Braunmüller demnächst als weiteres Element für den Garten anfertigen lassen.

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, auf Terrassen oder Balkonen in Landsberg, in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder Ihre Nachbarn einen schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de.

Und es gibt auch etwas zu gewinnen: Drei der schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten hat als Preis einen Obstbaum gespendet, Geier Weil stellt einen Staudenmixkorb bereit und von Dumbsky Hechenwang gibt es einen Gutschein.

