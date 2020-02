Der Polt ist ein großartiger Menschenbeobachter

Plus Gerhard Polt und die Well-Brüder machen sich im ausverkauften Landsberger Sportzentrum Gedanken über die Menschen in Bayern. Das Landsberger Publikum hält es kaum auf den Sitzen.

Gerhard Polt steht seit 40 Jahren mit den Well-Brüdern auf der Bühne und bringt sein Publikum zum Lachen, oder macht es manchmal auch sehr nachdenklich. Eine große Kunst und eine spezielle Gabe, die diese vier Männer wieder mal in Landsberg zeigen. Polt und die Well-Brüder schaffen es in ihrem Programm „Im Abgang nachtragend“, mit viel Leidenschaft, Spiellust und jeder Menge Wortwitz, dass die Zuschauer im ausverkauften Sportzentrum (auch Kollegin Monika Gruber hört zu) vor Freude kreischen und sich vor Lachen biegen.

Die Wells mit viel Sprachwitz und unglaublichem musikalischen Esprit, der Polt mit seinen unglaublich langen Geschichten, bei denen man am Anfang immer denkt, jetzt verzettelt er sich, doch er kommt doch so präzise auf den Punkt, dass einem als Zuschauer manchmal das Lachen im Hals stecken bleibt. Polt ist ein großartiger Menschenbeobachter und kritisiert mangelnde Zivilcourage oder Dummheit nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern, indem er den Menschen sehr direkt den Spiegel vors Gesicht hält: Er lässt seine Figuren einfach erzählen, auch wenn sie sich um Kopf und Kragen reden.

Nichtschwimmer haben am See nichts verloren

Beispielsweise, wenn er über Sesselpfurzer schimpft, die Polts Kunstfigur unterlassene Hilfeleistung vorwerfen. Der Sesselpfurzer ist ein Richter, und es geht um einen Nichtschwimmer, der es gewagt hat, an den Badesee zu kommen und zu ertrinken. Wieso geht so jemand, der nicht schwimmen kann, an den Badesee? Er gehört in den Biergarten, so Polts Analyse. Dass er „dasauft“, sei nicht weiter tragisch, sondern konsequent. Schuld sind nicht die vielen Menschen, die ein Video drehend dabeí zugeschaut haben, so das Resümee – schuld ist die Gemeinde, die den See ja hätte zuschütten können. Parkplätze sind eh viel besser, denn auf Parkplätzen ist noch niemand ersoffen.

Karlis Bauchgymnastik bringt alle zum Lachen

Man ist echt baff über die Wendungen in der Geschichte und über Polts Kunstfigur, die sich hier so offen und ohne jede Scham aus der eigenen Verantwortung redet, und gemütlich dabei zuschaut, wie einer ertrinkt. Aber – wie sagt Polt so schön: „Man muss doch nicht Psychologie studiert haben, um zu merken, ob einer ein Depp ist.“ Die Wells stehen ihm an diesem Abend in nichts nach. Sie tanzen sogar mal – ob irisch, bayerisch oder Bauchtanz zum großen Vergnügen der Zuschauer, die besonders über Karlis Bauchgymnastik lachen müssen. Aber auch Michaels Riverdance ist sensationell. Wenn die Brüder „Händels Große Feuerwehrmusik“ spielen, fühlt sich mancher an die eigene Gemeinde erinnert, auch bei ihren Erzählungen über einen Kreisverkehr im Heimatort, den man nur gebaut hat, um die Feuerwehr Hausen auszubremsen. Denn jetzt komme man nicht mehr mit dem großen Gefährt um die Kurve und müsse einfach gerade drüber fahren.

Bild: Thorsten Jordan

Schon zu Beginn haben sich die Well-Brüder Gedanken über die Landsberger gemacht. Etwa über den Oberbürgermeister, der besonders herausragend ist, wenn er beim Projekt Urbanes Leben zwischen dem Ehret und dem Klein steht, über die Stadt Landsberg, die alles – nur keine Parkplätze und Radwege – hat. Über den Bürgermeister Flörke, dessen Stadtmuseum so schnell fertig wird wie der Berliner Flughafen, die vielen Einbahnstraßen, durch die man nicht mehr aus der Stadt herausfindet, die Gemeinde Kaufering und ihren nicht behindertengerechten Bahnhofszugang und die armen Buchloer, die noch weniger erleben können als die Kauferinger.

Böse und ein bisserl milder

Die vier sind böse, vielleicht ein bisserl milder als sonst, der Polt und die Wells mit ihrem Jubiläumsprogramm. Und Gerhard Polt philosophiert auch als famoser Weinkenner über die Weine, „die im Abgang nachtragend sind“ und korken, obwohl sie doch einen Schraubverschluss haben. Auch Polts Persiflage über einen Fischereivereinsvorsitzenden am Chiemsee ist unglaublich lebensnah, wenn er sich über den Angriff der Kormorane auf die deutschen Fische erregt und Tierschützer als Komplizen von diesem bösartigen Geflügel bezeichnet. „Für diese Tierschützer ist ja schon ein Silberfisch ein Haustier.“ Der Stofferl, der Karli und der Michael Well singen vom Söder, dem schönsten Mann vom Fuß bis Hals, und alle verabschieden das Publikum mit einem sehr internationalen, afrikanisch anmutenden Lied.

Hinaus geht es dann auf den scheußlichen Parkplatz vor dem Sportzentrum, wo die Autos kreuz und quer stehen, weil sie vorher nicht eingewiesen wurden, und man in der Dunkelheit durch Schlamm und viele Löcher gehen muss. Ein hochstehender Gully wird von einem Autofahrer viel zu spät gesehen. Nach dem tollen Abend hat er nun leider noch einen Blechschaden.