08:56 Uhr

Der Regenwurm und der Waldboden

Ein Projekt der EU beschäftigt sich mit der Zukunft des Alpenraums. Dazu werden auch Böden im Landkreis Landsberg untersucht. Welche Rolle Senföl dabei spielt.

Von Romi Löbhard

Boden ist entscheidende Lebensgrundlage, Wasser ist das Schmiermittel. Lebendiger Waldboden ist der Schlüssel für eine funktionierende Ökosystemleistung. Dieses Wissen mit Daten zu unterlegen und mehr bekannt zu machen, ist das Ziel des EU-Zukunftsprojekts „Links4Soils – Lebenswerter Alpenraum“ mit Teilnehmern aus mehreren Alpenländern. Unter der Führung des Marktes Kaufering, vertreten durch den ehemaligen Revierförster Ludwig Pertl, sind aus dem Landkreis auch Fuchstal, Igling, Obermeitingen und Scheuring daran beteiligt.

Um was geht es bei dem Projekt? Innerhalb von drei Jahren werden verschiedene Böden auf ihre Ökoleistung hin untersucht. Nach Schotter im vergangenen Jahr war es jetzt der Aueboden des Scheuringer Gemeindewaldes. Dort laufen seit einiger Zeit bereits Untersuchungen, erste Ergebnisse wurden während Praxistagen mit Teilnehmern aus mehreren Ländern und begleitet von den Universitäten Innsbruck und Weihenstephan vorgestellt.

Seit 2012 keine Zäune mehr

Der Scheuringer Gemeindewald wird laut Bürgermeister Manfred Menhard seit 2010 eigenbewirtschaftet (auch Jagd). Seit 2012 gibt es keine Zäunung mehr. Etwa die Hälfte der 85 Hektar seien mittlerweile umgebaut auf Mischwald, teilweise auf reinen Laubwald. Daniel Behrendt, Student an der Uni Weihenstephan, hat für seine Bachelorarbeit den Boden auf die Durchwurzelung sowie die Menge an Regenwürmern untersucht. Beides ist, wie Ludwig Pertl betont, notwendig für die Speicherung von Wasser und damit eine gesunde Klimaleistung. „In einem Fichtenbestand finden wir nur etwa ein Siebtel der Regenwurmmenge, die im Laubwald für Bodenverbesserung und Bodendurchlässigkeit sorgt.“

Genauso verhält es sich mit der Durchwurzelung tieferer Bodenschichten, wurde vor Ort gesagt. Während der Aueboden im Fichtenbestand, was anhand von Grabungen belegt werden kann, ab etwa 30 Zentimeter Tiefe dicht und undurchlässig erscheint, ist er nach 20 Jahren Umstellung auf verschiedene Laubgehölze bereits bis in einen Meter Tiefe von Feinwurzeln durchzogen, wodurch auch der Regenwurm, der das 200-fache seine Körpergewichts in Humus wandelt, tiefer gräbt. Und mehr wird, wie Daniel Behrendt bereits nachwies. Der Student hat den Boden in Laubholz- und Fichtenbeständen untersucht. Dafür wurden in einem ausgesteckten Karree die Regenwürmer bis 30 Zentimeter Tiefe mit Senföl nach oben gelockt und gezählt, beziehungsweise gewogen.

Bis zu 40 Zentimeter tief gegraben

Für die Bestimmung der Feinwurzelmasse wurde bis in 40 Zentimeter Tiefe gegraben. „Im Vergleich zur Fichte ist der Ahorn immer im Vorteil“, sagt Behrendt über erste Ergebnisse. Ohne Regenwurm werde nicht nur der Laub- beziehungsweise Nadelabfall nicht funktionsfähig, auch der Wasserkreislauf sei gestört, so Pertl. Dieser sei gerade in Zeiten zunehmender Erwärmung wegen der kühlenden Eigenschaften von enormer Wichtigkeit. Der Wald leiste Kühlung durch Verdunstung und Transpiration.

„Der Boden spielt eine entscheidende Rolle, weil er Wasser speichert“, sagt Lorenz Hänchen von der Uni Innsbruck, der heuer über den Sommer die Kühlungsleistung verschiedener Waldbestände erfasst. Dafür hat Hänchen wasser- und strahlenabweisende Sensoren gebaut und in verschiedenen Höhen installiert. Bei steigenden Temperaturen sei mehr Verdunstung notwendig. Dafür müsse der Boden tiefer durchwurzelt und somit aufnahmefähiger sein. „Steuern können wir das durch andere Bewirtschaftung.“ Ein weiteres, im Scheuringer Gemeindewald installiertes Gerät misst in den kommenden Monaten den Stammzuwachs an einem Laubbaum – in feinsten Maßeinheiten, wie Ludwig Pertl sagt. „Damit wollen wir nachweisen, dass Fichten bei längeren Trockenperioden wesentlich weniger bis gar nicht wachsen, Laubbäume dadurch aber keinen Einbruch erleben.“

Wichtiger als der Hirsch

Dr. Georg Meister, mittlerweile in Kaufering lebender pensionierter Forstwirt und Verfasser mehrerer Bücher, betonte beim Waldbegang ebenfalls die Wichtigkeit von Regenwurm und Waldumbau. „Der Regenwurm ist wichtiger als der Hirsch“, habe es während seines Studiums geheißen, so Meister, Jahrgang 1929. Der Waldumbau sei 1850 bereits für das Hochgebirge thematisiert worden, „ab 1880 wurde er für überall propagiert“.

Themen Folgen