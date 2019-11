vor 23 Min.

Der Reiz für Touristen soll bleiben

Seit 50 Jahren gibt es den Tourismusverband Ammersee-Lech. Beim Festabend werden nicht nur die touristischen Highlights hervorgehoben, sondern auch die Geschichte

Von Romi Löbhard

Rückblick, Ausblick, Festvorträge, musikalische Umrahmung mit Daniela Rid (Harfe), Umtrunk – und das alles im Historischen Rathaus Landsberg: Der Tourismusverband Ammersee-Lech feierte sein 50-jähriges Bestehen dem Anlass entsprechend mit Wegbegleitern und Ehrengästen.

Bei der Gründung des Verbands 1969 sei Landsberg noch eine ganz andere Stadt mit viel weniger Besuchern gewesen, erklärte Oberbürgermeister Mathias Neuner bei seiner Begrüßung. Festgestanden sei damals: „Wir wollen keine Partymeilen, keine Hotelburgen in unserer Stadt.“ Die Schätze der Region – von der Historie über Kunst und Kultur bis zur reizvollen Landschaft mit Ammersee und Lech – seien die Pfunde, mit denen Stadt und Landkreis wuchern wollten. Gästen sollte das Besondere, das Reizvolle geboten werden. „Diese Außenpräsentation war und ist die Aufgabe des Tourismusverbandes.“

Die schönsten Momente seien Gespräche mit Besuchern aus aller Welt gewesen, berichtete stellvertretende Landrätin Ulla Kurz aus ihrer Arbeit als jahrelange Geschäftsführerin des Verbands und damit Vorgängerin von Ira Wild. Seit dem Start des Verbands haben sich die Besucherzahlen verdoppelt, sagte Kurz. „Auch die Herausforderungen für die Mitarbeiter haben sich damit mehr als verdoppelt.“ Für diese Weiterentwicklung habe sich der frühere Landrat Walter Eichner stets sehr eingesetzt.

Geschäftsführerin Ira Wild rollte die Geschichte des Tourismusverbands auf. Gegründet im Juli 1969 in Windach als „Fremdenverkehrsverband Ammersee-Lech“, seien schon bald ein erster Prospekt über die Region konzipiert und ein Wanderwegenetz ausgearbeitet worden. Schlag auf Schlag ging es weiter mit Gastgeberverzeichnis, Herausgabe von Wanderkarten, Eröffnung von König-Ludwig- und Lech-Höhenweg (aktuell „Lech-Erlebnisweg“). Diese beiden Wanderwege seien als Gemeinschaftsprojekt von vier Tourismusverbänden entwickelt worden, so Wild. 1996 sei die Namensänderung in die heute noch gültige Verbandsbezeichnung erfolgt. Am 1. Oktober 2003 übernahm die Touristinfo der Stadt Landsberg die Aufgaben der Geschäftsstelle, die zuvor im Landratsamt angesiedelt war. Mittlerweile verfügt der Verband laut Wild über ein eigenes Logo und eine barrierefreie Homepage.

Die Mitgliedsbetriebe sind nach einem deutschlandweit gültigen System klassifiziert und können über ein Reservierungssystem gebucht werden. Der Landsberger Verband ist mittlerweile einer Dachorganisation angegliedert. In „diesem Haifischbecken Tourismus“ mit dem riesigen touristischen Angebot müsse in größeren Einheiten gedacht werden, begründete Wild diesen Schritt. Der Verband habe sich dem Wandel der Zeit unterzogen. Einige Angebote hätten sich verändert, anderes blieb gleich. „Selbstverständlich sind wir auch heute noch regelmäßig auf Messen vertreten.“

Kulturbürgermeister Axel Flörke, der auch Ausschussmitglied im Tourismusverband ist, breitete einige kulturelle Schätze der Region vor den Gästen aus. Sich an einem Zeitstrang entlang hangelnd, informierte Flörke über Gebäude und Veranstaltungen von der Prähistorischen Siedlung Pestenacker bis zum Kaltenberger Ritterturnier, dem „größten der Welt“.

Dr. Ernst Rieber sprach als Vertreter der Prähistorischen Siedlung über dieses Weltkulturerbe – das offensichtlich ein wenig in die Jahre gekommen ist: Laut Rieber muss der allgemeine Zustand des Anwesens vom (zu kleinen) Gebäude über die Infostation bis zu den Sanitärbereichen verbessert werden. „Wir bekommen laufend Funde aus alten Zeiten geschenkt, die können wir derzeit nirgends ordentlich präsentieren.“ Erhalt und Pflege der Prähistorischen Siedlung sei wichtig, „weil es viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt.“

