Der Stadtbus fährt bald auch in den Landsberger Frauenwald

Plus Zwei neue Linien sollen das Industriegebiet Frauenwald mit dem mit dem Stadtbusnetz in Landsberg und dem Bahnhof in Kaufering verbinden. Sie sind jedoch an eine Bedingung geknüpft.

Wahrscheinlich bereits in diesem Frühjahr soll das Industriegebiet Frauenwald an das Landsberger Stadtbusnetz und an den Bahnhof in Kaufering angeschlossen werden. Das Signal für zwei neue Buslinien hat jetzt der Kreisausschuss gegeben. Dort gab es auch weitere Informationen zum Streckenverlauf und zum Fahrplan.

Bislang ist der Frauenwald komplett vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt. Die nächste Bushaltestelle ist 1,8 Kilometer entfernt. Nun soll das Industriegebiet zwei Anschlüsse an Bus und Bahn erhalten. Eine neue Linie 302 soll über das Gewerbegebiet Lechwiesen Nord zum Frauenwald führen. Eine neue Stadtbuslinie 6 soll zwischen dem Frauenwald und den St.-Ulrich-Platz verlaufen. Von dort ist ein Anschluss an die Linien 2, 3 und 30 gegeben.

Der letzte Bus wird gegen 22 Uhr auf der Strecke sein

Die Betriebszeiten der neuen Linien werden ausgedehnter als die der übrigen Kurse in der Stadt sein. Der Fahrplan wird laut dem ÖPNV-Beauftragten im Landratsamt, Dietmar Winkler, so gestaltet, dass die Busse jeweils kurz vor den Schichtwechseln um 6, 14 und 22 Uhr ankommen und kurz danach abfahren. Weil spätabends und ganz in der Frühe aber sonst kein Stadtbus mehr fährt, soll zu diesen Zeiten die Linie 6 über den Hindenburgring, die Katharinenvorstadt und die Altstadt bis zur Haltestelle Adlerstraße im Landsberger Osten verlängert werden. Gefahren werden soll von Montag bis Freitag.

Ein Wochenendverkehr ist nicht vorgesehen. Denn, so hieß es auf der Bürgerversammlung am Mittwochabend in Landsberg, ein Betrieb am Samstag und Sonntag wäre teurer als an den übrigen fünf Werktagen. Außerdem gäbe es an diesen Tagen auch keinen Anschluss an das Bussystem im Landkreis, erklärte der Leiter des Ordnungsamts, Ernst Müller. Der Nahverkehr könne am Wochenende mit dem Anruf-Sammel-Taxi „deutlich effektiver“ gestaltet werden.

Der Busbetrieb soll nach Möglichkeit bereits im April oder Mai aufgenommen werden, sagte der ÖPNV-Beauftragte Dietmar Winkler nach der Kreisausschusssitzung auf Nachfrage des LT. An eine Voraussetzung will der Landkreis die neue Linie aber knüpfen: Es müssen mindestens 250 Jobtickets zum Jahrespreis von 236 Euro an die Firmen im Frauenwald verkauft werden, um eine mindestens 20-prozentige Kostendeckung des neuen Busangebots zu erreichen. Die Kosten werden pro Jahr rund 300.000 Euro betragen, hieß es in der Sitzung. Der nicht durch Fahrkartenverkäufe gedeckte Betrag wird zu je 50 Prozent von Stadt und Landkreis finanziert. Und da bliebe für beide Partner immer noch ein Defizit von 240.000 Euro jährlich, merkte Landrat Thomas Eichinger (CSU) an.

Auch eine Möglichkeit fürs Klinikum?

Renate Standfest (Grüne) stellte zur Diskussion, ein ähnliches Angebot auch für Mitarbeiter des Klinikum einzurichten. Sie wies dabei auch auf das Parkplatzproblem am Klinikum hin.

Eine zweite Voraussetzung für den Frauenwald-Bus ist dann noch die formale Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern.