Der Steppenwind weht durchs Stadttheater

Huun-Huur-Tu ist eine Musikgruppe aus dem Süden Sibiriens. Archaische Klänge wie von einem fremden Planeten

Von Bärbel Knill

So wenig bekannt das kleine Land Tuwa im Süden Sibiriens hierzulande ist, sie füllten das Landsberger Stadttheater dennoch restlos: Die vier Musiker der weltweit bekannten Gruppe „Huun-Huur-Tu“ in mongolischer Tracht, deren Aussehen uns an die Dokumentationen über die Nomadenvölker der Taiga erinnert. Ihre Gesichter wirken wettergegerbt. Sie tragen weiche Reiterstiefel, deren Spitzen nach oben gebogen sind, lange Kittel oder Hemden, die über der Hose mit einem Gürtel zusammengehalten werden. Ihre Musik höre sich an, als sei sie von einem anderen Planeten, sagte Musikprogrammleiter Edmund Epple. Er begrüßte die Offenheit für das Fremde, die am Landsberger Theater und bei dessen Betreibern und Publikum herrsche.

Und in der Tat ist der Gesang der Tuwiner etwas völlig Neues für unsere westlichen Ohren. Charakteristisch ist ein kontinuierlich gehaltener, gebrummter Bordunton, der den Boden des Gesangs bildet. Der Sänger produziert darüber – oder darunter – metallisch vibrierende Ober- oder Untertöne, die eine einfache Melodie bilden und sich ähnlich wie bei einer Maultrommel anhören. Ein Sänger singt also gleichzeitig zwei Stimmen. Dieser Gesang hört sich allerdings nicht an wie das, was wir darunter verstehen. Eher denkt man an ein Didgeridoo. Wie genau dieser Kehlgesang funktioniert, erschließt sich beim Zuhören nicht.

Ihre Lieder begleiten die Musiker mit ebenso archaisch anmutenden Instrumenten: Kniegeigen, die aussehen, als seien sie in einer Jurte mit Tierhäuten bespannt worden; eine heisere, erdig klingende Flöte mit tiefem Ton; ein seltsames Streichinstrument mit gebogenem Trichter aus Holz oder einer Kalebasse; eine mit Tierhäuten bespannte Trommel, die im Rhythmus des Pferdegalopps donnert. Es sind Lieder aus der naturnahen, urtümlichen Welt der Steppennomaden: Ein Gebet, das den Respekt vor den Ahnen, den Tieren und der Natur ausdrückt.

Manche Lieder haben auch eine Melodie, die so gesungen wird, wie wir es kennen, und dann hört es sich ähnlich an wie die Gesänge der nordamerikanischen Indianer. Besonders hübsch und verblüffend natürlich klingen die mit Stimmen oder Instrumenten imitierten Vogelstimmen bei einem Jägerlied. Die Musiker erhalten donnernden und tosenden Applaus, viele stehen auf und fordern eine Zugabe ein, die sie auch bekommen.