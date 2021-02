17:49 Uhr

Der „Tee-Kessel“ in Landsberg hat eine neue Inhaberin

Plus Die Landsbergerin Eva Markus übernimmt den „Tee-Kessel“ in der Landsberger Innenstadt. Warum sie sich trotz der Pandemie dazu entscheidet, und was sich in dem Laden ändern wird.

Von Dominik Stenzel

Einen Laden in der Landsberger Innenstadt übernehmen – ausgerechnet während des harten Lockdowns? Eva Markus hat genau das gewagt. Seit Beginn dieses Jahres ist sie Inhaberin des „Tee-Kessels“ im Vorderanger. Wie es dazu kam und weshalb sie trotz Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft blickt, verrät die 48-Jährige im Gespräch mit dem LT.

Mit seiner grünen Fassade ist der „Tee-Kessel“ im Vorderen Anger ein Hingucker. Im vergangenen Jahr hatte die bisherige Inhaberin Tanja Andres beschlossen, den Laden aufzugeben. Eva Markus erfuhr im November von einer Bekannten davon und nahm sofort Kontakt zu Tanja Andres auf. Den Laden trotz der Pandemie zu übernehmen, sei letztlich eine Bauchentscheidung gewesen. Sie will ihren Teil dazu beitragen, dass es auch nach Corona eine lebendige Innenstadt gibt. „Wir wissen momentan ja gar nicht, was in Landsberg nach der Pandemie übrig bleibt“, sagt Eva Markus. „Dabei sind es doch gerade die vielen kleinen Läden, die unsere Innenstadt so hübsch machen.“

Der "Tee-Kessel" im Landsberger Vorderanger. Bild: Julian Leitenstorfer

Ausgerechnet ein Teegeschäft zu übernehmen, habe sich aus einem besonderen Grund angeboten. Eva Markus’ Ehemann German Völpel ist Inhaber einer Firma in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen), welche auf die Trocknung und Veredelung von Kräutern sowie Gemüse, Gewürzen und Tee spezialisiert ist. Die Völpel GmbH baut auch selbst an – laut Eva Markus zu 80 Prozent Bioprodukte.

Der Tee-Kessel hat viele Stammkunden

Auch im Tee-Kessel will die 48-Jährige künftig großen Wert auf ökologischen Anbau und Fair-Trade-Ware legen. In Zukunft wolle sie deshalb mit einigen neuen Lieferanten zusammenarbeiten, die jedoch etwas teurer seien. „Die meisten großen Hersteller haben einen relativ geringen Anteil an Bioprodukten“, sagt Eva Markus. Sie betont jedoch auch, dass der Tee-Kessel viele Stammkunden habe, die sie mit einem komplett neuen Sortiment nicht vergraulen wolle. „Wir werden die bisherigen Teesorten auf jeden Fall noch im Bestand halten. Wir werden die neuen Produkte langsam aufnehmen.“ Auch die einzige Mitarbeiterin des Tee-Kessels hat Eva Markus übernommen.

Neben verschiedenen Teesorten werden auch Teekannen und Tassen verkauft. Bild: Julian Leitenstorfer

Seit Jahresbeginn bekomme der Tee-Kessel zu spüren, dass in der Landsberger Innenstadt aufgrund des harten Lockdowns deutlich weniger los ist. „Der Start verlief für uns schon sehr ruhig“, sagt Eva Markus. „Das ist aber auch ein Vorteil, weil ich mich erst einarbeiten muss.“ Als Lebensmittelgeschäft darf der Tee-Kessel im Gegensatz zu vielen anderen jedoch ganz normal geöffnet haben. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, das Konzept Click & Collect zu nutzen und die Waren auf der Internetseite zu bestellen. Eva Markus kann sich vorstellen, dass als Folge der Pandemie viele Einzelhändler ihre Onlineshops künftig ausbauen werden.

Eva Markus blickt optimistisch in die Zukunft

Dennoch blickt die 48-Jährige optimistisch in die Zukunft. „Ich habe die Hoffnung, dass es spätestens nach Ostern wieder besser wird und in der Stadt mehr Laufkundschaft unterwegs ist“, sagt sie. Eigentlich machten Teeläden gerade jetzt, in den Wintermonaten, das meiste Geschäft. Eva Markus geht jedoch davon aus, dass ihr neues Geschäft auch im Sommer gut besucht wird. „Wir haben ja auch genug andere Artikel im Sortiment, wie Deko, Zubehör, Geschenke oder Kräuter.“

