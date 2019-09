00:34 Uhr

Der Theater-Luxus

Die TILL-Vorsitzende zieht Bilanz

Seit Sie TILL 2011 mit 60 Mitgliedern übernommen haben, haben sich die Mitgliederzahlen fast vervierfacht. Was macht TILL so besonders?

Mir liegt besonders der integrative Aspekt von TILL am Herzen. Wir sind eine gut funktionierende Theatergemeinde mit einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Mitglieder haben ein sehr persönliches Verhältnis zu uns. Und auch wenn ich als Gesicht oft im Vordergrund stehe, so ist doch unser gesamtes Vorstandsteam jederzeit ansprechbar. Vor allem nach den Vorstellungen sprechen wir über das jeweilige Stück.

Was bedeutet Ihnen das Stadttheater?

Das Stadttheater ist so etwas wie mein zweites Wohnzimmer geworden. Ich empfinde es als großen Luxus, in überschaubarer Umgebung eine große Bandbreite an Stücken zu sehen. Wenn ich zum Beispiel in München ins Theater gehe, was auch ich gerne mache, ist es hinterher doch immer auch ein wenig anonym. Hier in Landsberg kann ich zum Berliner Ensemble radeln und treffe dabei noch Freunde und Gleichgesinnte.

Bereiten Sie sich auf ein Stück vor?

Ich bin eher eine intuitive Theatergängerin, manchmal lese ich mich vorher ein, ein anderes Mal schaue ich kurz vorher schnell noch, was überhaupt gespielt wird. Jeder Theaterabend ist besonders, ich nehme teil an etwas Einmaligem, das nur an diesem Abend mit genau diesem Publikum so ist, wie es ist. Davon geht für mich eine unglaubliche Spannung aus.

Durch seine Unterstützung ermöglicht der Verein Auftritte, die sich das Stadttheater sonst nicht leisten könnte. Dabei macht der Verein Theaterleiter Florian Werner keinerlei Vorgaben, sondern wählt aus seinen Vorschlägen aus, was gefördert wird. Gibt es Dinge, die Sie sich persönlich für das Stadttheater wünschen würden?

Von mir aus könnte es gerne auch modernes Performance Theater geben. Man muss ja nicht alles toll finden, wichtig ist doch die Diskussion, die dadurch angeregt wird. Insgesamt bin ich mit dem Status Quo mehr als zufrieden und hoffe, dass wir mit TILL noch mehr von diesen besonderen Dingen ermöglichen können, wie beispielsweise letztes Jahr das Berliner Ensemble mit dem kaukasischen Kreidekreis und der grandiosen Schauspielerin Stefanie Reinsperger nach Landsberg zu holen.

Welches Stück ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Definitiv zuletzt auch der Michael Kohlhaas vom Landestheater Schwaben. Das war so sensationell gespielt, als ob man Kohlhaas‘ Probleme selber erleben und empfinden würde. Das beste Beispiel dafür, was Theater leisten kann. Silke Feltes

