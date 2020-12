vor 31 Min.

Der Umbau der alten Schule in Eching wird teurer

Bürgermeister Siegfried Luge vor der alten Schule in Eching. Das Gebäude soll zu einem „Begegnungszentrum“ umgebaut werden. Dafür muss die Gemeinde aber auch mehr Geld in die Hand nehmen.

Plus Vom Schulhaus zum Begegnungszentrum für Eching: Warum der Gemeinderat einen Versammlungsraum errichten und insgesamt 2,6 Millionen Euro ausgeben möchte.

Von Renate Greil und Gerald Modlinger

Aus dem Umbau und der Umnutzung der alten Schule in Eching wird jetzt ein erheblich kostenintensiveres Projekt als bislang geplant. Inzwischen stehen geschätzte Kosten von rund 2,6 Millionen Euro im Raum, bislang war von 1,2 Millionen die Rede gewesen. Allerdings soll nun das bestehende Gebäude nicht nur umgenutzt, sondern auch deutlich vergrößert werden. Die geplante Nutzfläche würde von derzeit rund 300 auf über 500 Quadratmeter erweitert werden, informierte Bürgermeister Siegfried Luge nach der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Von der ursprünglichen Idee des Ausbaus in kleinem Stil hat sich die Gemeinde inzwischen verabschiedet. Grund dafür ist, dass es in Eching inzwischen keinen größeren Versammlungsraum mehr gibt. Der frühere Saal im Gasthof Roming wurde vor bald zwei Jahren geschlossen und ist inzwischen anderweitig vermietet, so Luge. Wie landauf landab wurde der Nutzungsbedarf dieses Saales immer kleiner, weil zum Beispiel Vereinsversammlungen oder Familienfeiern mit Inanspruchnahme von Catering anderswo in anderen Räumlichkeiten abgehalten werden. Deren Nutzung reduzierte sich am Ende auf wenige Anlässe im Jahr wie etwa eine Bürgerversammlung, bei der die gut 120 Plätze dann auch mal benötigt wurden.

Auch im Gasthof Eberhardt in Eching ist kein Platz

Zwischenzeitlich wurde auch der Betrieb im Gasthof Eberhardt eingestellt, der zumindest für kleinere Versammlungen bis etwa 60 Personen Platz geboten hatte. Mitte des Jahres war der Wirt Klaus Strobl unerwartet mit 57 Jahren gestorben. Wie es mit dem Gasthaus weitergeht, das seine fünf Geschwister geerbt haben, ist laut Luge noch offen.

Ein Versammlungsraum mit einer Kapazität für etwa 120 Personen soll nun in der alten Schule entstehen – und zwar im oberen Geschoss. Da waren in früheren Überlegungen Räume für Vereine vorgesehen gewesen, die jedoch als Aufenthaltsräume wegen der geringen Höhe von maximal zwei Metern nicht geeignet gewesen wären, sondern allenfalls als Lager. Für den nun geplanten Versammlungsraum soll das Gebäude einen Kniestock und einen neuen Dachstuhl bekommen. Ursprünglich sollte der Umbau mit energetischer Sanierung, neuen Böden und barrierefreiem Zugang etwa 1,2 Millionen Euro kosten.

"Ich schaue schon aufs Geld"

Inzwischen sei man bei einer Kostenschätzung von 2,6 Millionen Euro angelangt, sagte der Bürgermeister. Das sei zwar viel Geld, aber deutlich weniger als woanders für Bürger- und Vereinszentren ausgegeben werden. „Ich schaue schon aufs Geld“, betonte Luge, „aber so viel kommt halt zusammen.“

Rund 2,6 Millionen Euro könnte der Umbau der alten Schule (im Hintergrund) kosten, teilt Bürgermeister Siegfried Luge mit. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Das liege einerseits an der zusätzlichen Nutzfläche, aber auch an weiteren Erfordernissen im Hinblick auf Lüftung und Barrierefreiheit, weswegen auch ein Aufzug notwendig werde, so Luge. Er rechne aber auch mit einer Förderung des Projektes von etwa 50 Prozent im Rahmen des Programms „Innen statt außen“. Voraussetzung dafür sei aber, dass ein bestehendes Gebäude neu genutzt wird. Deshalb sei es auch nicht sinnvoll, die alte Schule abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Ein solcher wäre zwar mit geschätzten Kosten von zwei bis 2,4 Millionen Euro möglicherweise etwas günstiger, käme aber der Gemeinde selbst am Ende teurer.

Der Echinger Bürgermeister hat die Senioren im Blick

Der Bürgermeister spricht von einem „Begegnungszentrum“, zu dem die alte Schule gemacht werden soll: „Wenn man das Dorfleben erhalten will, muss man den Vereinen und Organisationen etwas anbieten“, sagt Luge, der sich auch vorstellen kann, dort eine Nachbarschaftshilfe zu etablieren. Dabei hat er insbesondere die älteren Bürger im Blick, während die Echinger Sporthalle ja vor allem von jungen Menschen genutzt werde. Daneben habe etwa die Wasserwacht keine geeigneten Räume, um Kurse abzuhalten, ebenso der Gartenbauverein. Die Sporthalle könnte zwar grundsätzlich für Veranstaltungen genutzt werden, doch sei sie in der Regel mit Übungs- und Trainingszeiten belegt.

Daneben soll in der alten Schule auch die Bücherei untergebracht werden. Das war schon vor etlichen Jahren geplant, doch dann galt es, zahlreiche Flüchtlinge unterzubringen. Aus Sorge, dafür könnte die Echinger Sporthalle verwendet werden müssen, wurde Ende 2015 in wenigen Wochen das alte Schulhaus so umgebaut, dass dort Geflüchtete aufgenommen werden können. Derzeit lebe dort noch ein Asylbewerber, sagt Bürgermeister Luge gegenüber unserer Zeitung.

