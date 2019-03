vor 50 Min.

Der VfL Kaufering kommt seinem Pächter entgegen

Der Wirt der Gaststätte Lechau spricht von „katastrophalem“ Umsatz. Vorsitzender Bernhard Mödl droht Mitgliedern mit Anzeige wegen Verleumdung.

Von Romi Löbhard

Der VfL Kaufering begnügt sich mit weniger Pacht für die Sportgaststätte „Lechau“. Der neue Pachtvertrag mit dem bisherigen Pächter war das zweite große Thema bei der Jahresversammlung. 78 von 103 Stimmberechtigten sprachen sich dafür aus, weiter mit dem Wirt, der seit September 2017 beim VfL tätig ist, zusammenzuarbeiten.

Lesen Sie mehr von der turbulenten Mitgliederversammlung:VfL-Führung: Kandidat Michael Erl wirft vorzeitig das Handtuch

Gründe für die künftig geringere Pacht sind, wie der Pächter bei der Versammlung ausführte, zu wenig Einnahmen aus dem Betrieb. „Der Umsatz ist katastrophal“, sagte er. Er hatte deshalb die monatliche Pacht seit Oktober eigenmächtig um 250 Euro gekürzt. Werde der mit dem Vorstand ausgehandelte Pachtvertrag von der Versammlung bestätigt, so Pächter Dimi, dann sei er nicht nur bereit, die seit 1. Oktober ausstehenden Beträge zu begleichen. Vielmehr werde er auch die Hütte, die Außenbewirtung an den Spielfeldern, an die Fußballer zur Selbstbewirtung übergeben.

So sieht der neue Pachtvertrag aus

Bislang hatte die Pacht 1300 Euro betragen. Der neue Vertrag sieht ab 1. April eine Verringerung auf 950 Euro (1666 Euro inklusive Nebenkosten) plus Wohnung und Nebenkosten in Höhe von 650 Euro vor. Macht unterm Strich monatliche Zahlungen von 2316 Euro. Ab 2022 soll die Pacht auf 1100 Euro monatlich erhöht werden.

Vor der Abstimmung hatte es eine längere Diskussion gegeben. Die Hütte für Mindereinnahmen von 350 Euro pro Monat den Fußballern überlassen? Das wurde kritisch gesehen, zumal das Geld dem Hauptverein verloren gehe. Zweifel, ob es gut gehen würde, waren auch bei dem Vorschlag von Michael Erl angesagt. Der Karatetrainer hatte im Vorfeld ein Konzept vorgestellt, wonach in die Gaststätte eine private Karateschule mit Cafébetrieb einziehen sollte.

Seitens der Kassenverwaltung hatten Gerhard Himmelstoß und Sven Krauter vorgeschlagen, die Pacht bereits ab 1. Juli 2020 auf 1100 Euro anzuheben. Sascha Kenzler, Franz Nimführ und Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel appellierten, dem vom Vorsitzenden vorgetragenen Vorschlag zuzustimmen. Triebel erinnerte daran, dass Dimi bereits der fünfte Wirt sei. Eine neue Ausschreibung lehnte sie ab. Allerdings, das war mehrfach zu hören, sollte der Pächter die Qualität seines Angebots erhöhen.

Im Verein rumort es

Vereinschef Mödl blickte nicht nur auf 2018 zurück, sondern ging weiter in die Vergangenheit. Die 17 Jahre, die er sich im Vorstand engagierte, sei die wohl schwierigste Zeit für den VfL gewesen, sagte er. Grund seien vor allem der Gaststättenbau sowie die Insolvenz der ersten zwei Pächter gewesen. Mödl dankte seinen Wegbegleitern, sparte aber auch nicht mit Kritik.

Mödl sagte weiter, er müsse sich auch nicht vorwerfen lassen zu lügen. Solche Aussagen sollten offenbar von der absichtlichen Beschädigung von Auszeichnungen ablenken, die der VfL erhalten habe. Als Beispiel nannte er die 2016 vom BLSV verliehene „Goldene Raute“, die aus dem Haus geworfen worden war, wie Mödl auf einem Foto zeigte. Es sei schade, dass so etwas in einer Versammlung erwähnt werden müsse. Sollte es für den Lügenvorwurf keine Entschuldigung geben, werde er Anzeige wegen Verleumdung erstatten. Um was es dabei konkret ging, erwähnte Mödl nicht.

Den Marktgemeinderat bat Mödl, die Zuschüsse an den Verein zu erhöhen. „Die Benutzungsgebühren für die Hallen wurden seit ihrer Einführung im Jahr 2005 zwei Mal erhöht.“ Die Leistungen des Marktes aber seien gleich geblieben. Gabriele Triebel sicherte zu, dies weiterzutragen.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: VfL-Krise: Kein Ende in Sicht

Themen Folgen