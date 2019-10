Der Westen in Landsberg: Wo sich das Leben abspielt

LT-Redakteur Gerald Modlinger blickt auf einen eher unscheinbaren Teil von Landsberg.

Der Landsberger Westen hat wenig gemein mit der pittoresken Altstadt auf der anderen Seite des Lechs. Dort, so hat es einmal der Kunstschaffende Wolfgang Hauck sinngemäß formuliert, sei all das untergebracht worden, was nicht so recht in die Bürgerstadt passte. Dass sich Landsberg nach Westen entwickelte, lag schon allein an der räumlichen Situation: Die Westseite bot den Raum für Industrie, Kasernen und das Gefängnis und natürlich auch für neue Wohngebiete.

Der Kontrast ist geblieben

Keineswegs überall, aber doch an etlichen Stellen erinnert der Landsberger Westen immer noch an die graue Garnisonsstadt Landsberg, auch wenn auf die einstigen Bundeswehrangehörigen jetzt auch viele Zuwanderer gefolgt sind, was das soziale Miteinander aber vielleicht auch nicht immer erleichtert. Der Kontrast zwischen der schönen und schicken Altstadt und dem Westen ist geblieben.

Deshalb ist es grundsätzlich ein guter Ansatz, mit einem Quartiersmanagement die Gegend zwischen Schongauer Dreieck und Schwaighofsiedlung aufzuwerten. Denn hier, abseits der Innenstadt, spielt sich das Leben der meisten Landsberger ab. Den künftigen Quartiersmanager erwartet dabei eine vielschichtige Aufgabe, denn der Landsberger Westen ist kein sozial einheitliches Gebilde. Ob seine Arbeit Erfolg hat, wird auch daran liegen, wie offen ihm die Bewohner im Westen begegnen.

