vor 49 Min.

Der Wildsau geht in Obermeitingen die Kraft aus

Zum Traktorpulling kommen mehr als 2000 Besucher. Worauf es beim Wettkampf ankommt und warum eine einfache Strategie manchmal die beste ist.

Von Elmar Knöchel

Die Voraussetzungen für das Traktorpulling in Obermeitingen waren nicht ideal. Kurz vor Beginn der Veranstaltung ging ein kräftiger Schauer nieder. „Das hat uns schon etwas Sorge bereitet“, gibt Alexander Rid vom ausrichtenden Burschenverein zu.

Danach verbreitet er aber Optimismus. „Der Strecke hat der Regen nicht geschadet. Der Boden ist so trocken, da macht das bisschen Regen nichts aus“, beruhigte Rid die Zuschauer. Insgesamt kamen mehr als 2000 zu dem Spektakel. Um die Beschaffenheit der Strecke wurde auch beständig gekämpft. Mit einem Riesen-Traktor als „Bodenglätter“ und einer Walze wurde nach jedem „Pull“ die Bahn wieder hergerichtet. Es sollten schließlich für alle gleiche Bedingungen herrschen. So dauerte das „Pulling“ bis zum frühen Abend. Mehrere zehntausend Pferdestärken kamen bei der Veranstaltung zusammen.

Den falschen Gang gewählt

Das Ziel beim Traktorpulling ist es, ein variables Gewicht auf einem sogenannten Bremswagen über eine Strecke von 100 Metern über das Feld zu ziehen. Schaffte man die gesamte Distanz, so war man mit diesem „Full Pull“ schon ganz nahe dran am Sieg. Es sei denn, jemand erreichte in der gleichen Zugklasse noch einmal einen Full Pull – dann gewann der Schnellere. Manch einer der sportlichen Schlepperfahrer scheiterte bereits nach ein paar Metern. Andere zogen das Gewicht über 70 oder 80 Meter. Einer der ersten Starter war Herbert Biechele, ein bekannter Gastronom aus Schwabmühlhausen. Er ging mit seiner motorisierten „Wildsau“, einem Hanomag, ins Rennen, scheiterte aber an der Last. Auch Teilnehmer Mark Welzmiller bewältigte nicht die ganze Strecke. Sein Lamborghini grub sich ein. „War wohl der falsche Gang, aber zufrieden bin ich trotzdem“, meinte er danach.

Dillingerin hängt die Männer ab

Full Pulls sind selten. Den ersten an diesem Tag schaffte Anni Wirth, aus Baumgarten bei Dillingen. Es waren nämlich nicht nur Männer, sondern auch einige Frauen am Start. Und die konnten nicht nur mithalten, sondern fuhren vorne weg. Auf die Frage, wie sie es geschafft hat, sagte sie: „Einfach Gang rein und Gas geben, mehr habe ich nicht gemacht. Ich war unheimlich nervös, aber das Gefühl war toll.“ Die Zuschauer quittierten es mit Applaus. So wurden die Zugmaschinen immer größer und aus den armdicken Auspuffrohren kamen schwarze Rauchwolken. Es roch nach Diesel und Motorenöl. An den größten Traktoren sind die Hinterräder mehr als mannshoch. Und für den Anschaffungspreis eines solchen „PS-Monsters“ könnte man sich eine Eigentumswohnung kaufen.

15 Tonnen Gewicht im Schlepptau

Stolz sind die Fahrer auch auf ihre Tricks. Das Gewicht der Maschine spiele eine Rolle, erklärten einige. Die richtige Gangwahl und Gefühl im Gasfuß seien wichtige Faktoren. Und der richtige Luftdruck mache viel aus. Ebenso die Erfahrung. Denn mit 15 Tonnen Gewicht im Schlepptau sei es nicht einfach, geradeaus zu fahren. Ob das Ganze einen Sinn hat, ist fraglich. Aber Spaß machte es Teilnehmern und Zuschauern, wie Rid versicherte: „Man sah heute morgen schon lauter Zugmaschinen hin- und herfahren. Die Bauern waren mit einem breiten Grinsen im Gesicht unterwegs. Es ist halt eine Riesengaudi.“