vor 5 Min.

Der achtjährige Maximilian und seine Liebe zum Schach

Maximilian Hartl aus Issing spielt Fußball und macht Karate. Aber er hat sich auch eine ungewöhnliche Sportart ausgesucht, die ihm immer mehr Spaß macht.

Von Frauke Vangierdegom

Maximilian Hartl ist acht Jahre alt und spielt gerne Fußball. Auch Karate macht dem Buben aus Issing großen Spaß. Soweit so gut. Aber Maximilian hat noch ein weiteres Hobby – und das ist für einen Achtjährigen alles andere als gewöhnlich: Er spielt Schach und das mit immer größer werdender Begeisterung.

Er trainiert mit Papa Marcus

Seit inzwischen einem Jahr verbringt Maximilian viel Zeit über seinem Schachbrett zu Hause in Issing. Denn dort trainiert er mit Papa Marcus so oft es geht. „Langsam aber sicher schwinden meine Chancen gegen ihn zu gewinnen“, schmunzelt der stolze Vater. Umso mehr freut es ihn, dass Maximilian in Landsberg Gleichgesinnte gefunden hat, mit denen er sich messen kann.

Das kurzweilige Spiel mit dem Schnellschach

Beim TSV Landsberg in der Abteilung Schach treffen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig am Freitagabend, um gelernte Spielzüge zu vertiefen und neue einzuüben.

Maximilian sitzt mit dem fünfjährigen Constantin Cucu am Tisch. Hoch konzentriert beobachtet er jeden Spielzug seines Gegners und zieht dann selbst eine Spielfigur. Den beiden bleiben jeweils nur 15 Minuten für ihre Züge. Erbarmungslos zählt die Schachuhr die verbleibende Zeit.

„Das kurzweilige Spiel beim Schnellschach kommt den Kindern eher entgegen“, weiß Papa Marcus. Denn die Konzentrationsfähigkeit ist in jungen Jahren noch nicht so hoch wie später.

Perfekte Konzentration

Dass sich Maximilian über diesen Zeitraum allerdings perfekt konzentrieren kann, hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt. Erst vor Kurzem konnte sich der Bub mit den dunklen Augen und dunklen Haaren den dritten Platz in der Rapid-Serie der schwäbischen Schachjugend sichern. Im vierten Turnier der Reihe, bei der in der Altersklasse U10 einige sehr gute Spieler aus dem Kreis Augsburg teilnahmen, konnte Maximilian sogar fünf von sieben Partien für sich entscheiden.

Spätestens jetzt muss die Frage an den kleinen Schachspieler gestellt werden, was ihn denn zum Schachspielen gebracht hat. „Mein großer Bruder hat gespielt und ich habe das auch im Fernsehen gesehen. Das hat mir einfach gut gefallen“, antwortet er ohne den Blick dabei vom Schachbrett zu heben.

Jeden Tag übe er bis zu einer Stunde lang, meistens mit seinem Vater, manchmal auch am Computer. Denn es gibt eine Reihe von Programmen, mit denen sich Schachzüge erlernen lassen. Vor Turnieren wird intensiver geübt, anders kämen die Erfolge auch nicht zustande. Nervös sei er vor Turnieren eher nicht. „Manchmal habe ich ein bisschen Gänsehaut“, sagt er.

Dass es in der Laufbahn eines Schachspielers nicht nur schöne Seiten, sprich Siege gibt, hat der Schüler, dessen liebstes Fach Mathematik ist, auch schon häufiger erfahren. „Manchmal musste ich weinen, wenn ich ein Spiel verloren habe“, gibt er ehrlich zu. „Manchmal ist es aber auch nicht so schlimm. Dann sage ich mir, das ist halt jetzt so, nächstes Mal geht’s besser.“ Und schon ist Maximilian wieder ganz bei der Sache. Sein Gegner Constantin hat gerade seinen nächsten Zug gemacht und ihm bleibt nicht viel Zeit, sich die richtige Antwort parat zu legen. Und die soll am Ende einfach nur heißen: „Schach matt.“

