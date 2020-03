Der amtierende Oberbürgermeister fährt lieber mit dem E-Bike als mit dem Dienstwagen

Plus Wahlserie: Oberbürgermeister Mathias Neuner will mehr Raum für die Menschen schaffen. Zumindest die Landsberger, meint er, könnten sich öfter ohne Auto bewegen. Wie er diese Verhaltensänderung herbeiführen will

Mathias Neuner wirft schwungvoll seinen Mantel über den Anzug und steigt auf sein E-Bike. Das tut er auch jetzt, als es noch einmal winterlich geworden ist – ein Schönwetter-Radfahrer ist der Landsberger Oberbürgermeister nicht. Und so ist das Fahrrad – sei es nur mit Muskelkraft oder auch mit Strom angetrieben – nicht nur im persönlichen Mobilitätsverhalten, sondern auch in der Stadtpolitik zumeist das Mittel der Wahl. Mit seinem neuen Dienstwagen , sagt Neuner , sei er in den ersten Monaten „keine 200 Kilometer gefahren“. Bleibt Neuner nach seiner ersten achtjährigen Amtsperiode für weitere sechs Jahre Oberbürgermeister, dürfte sein Dienstwagen immer noch recht neuwertig sein.

Es gibt aber trotzdem weitere Parkhäuser

In ein Lager will sich Neuner freilich trotz s eines Plädoyers fürs Radfahren nicht drängen lassen. Und so verweist er darauf, dass die teuersten Verkehrsmaßnahmen in den vergangenen Jahren in Landsberg den Autofahrern zugutegekommen seien: Neuner meint dabei die Sanierung der Tiefgaragen, auf die in den nächsten Jahren auch noch die Erweiterung der Garage in der Lechstraße folgen soll – und womöglich noch weitere Projekte wie etwa ein Parkhaus am Schlüsselanger. Es gehe ja auch darum, dass die Stadt für das ländliche Umfeld erreichbar bleibt – und da könne Mobilität in der Regel halt überwiegend nur mit dem Auto funktionieren.

71 Prozent macht der Binnenverkehr aus

Doch diejenigen, die mit dem Auto aus dem Fuchstal oder vom Ammersee nach Landsberg zum Einkaufen oder Arbeiten fahren, spielten mengenmäßig nur eine untergeordnete Rolle im Landsberger Verkehrsaufkommen, sagt Neuner : „71 Prozent des gesamten Verkehrs sind reiner Binnenverkehr.“ Hier setzt Neuners Verkehrsstrategie an. Möglichst viele kurze Fahrten sollten in Zukunft ohne Auto unternommen werden, stellt er sich vor: 44 Prozent der Autofahrten in Landsberg seien kürzer als ein Kilometer. Die Folge: „Das Auto braucht in Landsberg schlicht und ergreifend zu viel Platz, doch der Platz gehört den Menschen“, findet Neuner. Der Hauptplatz ist für ihn ein Modell, wie der Platz in der Stadt neu verteilt werden könnte. Seit dessen Umbau halten sich dort wieder viele Menschen auf, „in meiner Jugend war das ganz anders“, blickt der 53-Jährige auf die Zeiten zurück, als der Hauptplatz vor allem Parkplatz war. Fortgesetzt werden könnte dieses Modell nun im Vorder- und Hinteranger.

Würden die kurzen Fahrten teilweise wegfallen, brächte dies schon eine Entlastung. Einen wichtigen Beitrag dazu soll die von Neuner trotz der Kostensteigerung auf 8,6 Millionen Euro so vehement verfolgte neue Lechbrücke für Fußgänger und Radler bringen. Darin sieht der Oberbürgermeister eine sichere autofreie Verbindung zwischen dem Westen der Stadt und der Innenstadt. Dass momentan so viele Eltern-Taxis die Kinder beispielsweise zur Sing- und Musikschule chauffierten, hänge auch damit zusammen, dass die Eltern es als unsicher empfänden, wenn ihre Kinder die Katharinen- oder Augsburger Straße entlang radelten.

Freilich: Bisweilen stoßen die Überlegungen, Rad und Bus zu stärken, auch an Grenzen: Der Bau eines bergauf führenden Radwegs an der Neuen Bergstraße ist fürs Erste wegen der Kosten (geschätzt bis zu zwei Millionen Euro) vom Tisch, die geplante Radweg-Asphaltierung entlang der Bahnstrecke zwischen dem Kauferinger Bahnhof und Landsberg könnte mit dem Artenschutz (Wildbienen) kollidieren. Auch der Ausbau des Busverkehrs ist eine Kostenfrage. Richtig attraktiv, das weiß Neuner , wäre er erst, wenn er nicht nur jede halbe Stunde, sondern alle zehn Minuten, abends und am Wochenende fahren könnte.

Autonom fahrende Busse

Aber der studierte Bauingenieur Neuner setzt auf den technischen Fortschritt: An so etwas könne man denken, wenn es in einigen Jahren autonom fahrende Busse gebe. Fürs Erste wird in Landsberg in ein neues 600000 Euro teures Fahrgastinformationssystem investiert, das ab Mai/Juni an den Haltestellen anzeigen wird, wann der Bus tatsächlich kommt.

Keine Versprechungen vor der Wahl

Leidenschaft zeigt Neuner auch zum jüngst wieder auf den Tisch gelegten Thema Südumgehung: Die erwartete Entlastung des Hauptplatzes werde ausbleiben, prognostiziert der Oberbürgermeister – zumindest solange der Platz nicht für den Durchgangsverkehr gesperrt werde. Die Entlastung werde es ganz woanders geben: auf der A96 , wenn Autofahrer, die von Süden in Richtung München fahren wollen, nicht mehr bis Landsberg /West fahren, sondern im Süden und Osten um die Stadt herum. Im Übrigen sei es völlig unrealistisch, eine neue Straße durch ein Naturschutzgebiet und den Steilhang am Ostufer des Lechs bauen zu wollen. Ansonsten verweist Neuner darauf, die beschlossenen Maßnahmen zum Verkehrskonzept und die Inhalte eines Verkehrsentwicklungsplans umsetzen zu wollen. Millionengeschenke wolle er vor der Wahl nicht versprechen.

Als Beitrag zur Verkehrsvermeidung sieht Neuner übrigens auch an, was seine politischen Widersacher eher als Ursache für eine Verkehrszunahme erachten: die Bebauungsdichte im „Urbanen Leben am Papierbach“. Diese – verbunden mit einer gemischten Nutzung aus Wohnen, Büro- und Gewerbeflächen sowie Nahversorgung – werde dazu führen, dass mancher Verkehr gar nicht entstehe, weil alles kompakt beieinander sein werde, ist sich der Oberbürgermeister sicher.