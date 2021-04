Der erste Schritt zu einem neuen Dorfladen in Unterdießen

Plus In Unterdießen fehlen Einkaufsmöglichkeiten. Dagegen wollen die Bürger jetzt etwas unternehmen. In der ersten Info-Veranstaltung fallen gleich Entscheidungen.

Nicht für jeden Einkauf das Auto benutzen zu müssen, oder einfach nur „ein Schwätzchen halten“ – die Gründe, warum sich die Bürger von Unterdießen wieder einen Dorfladen wünschen, sind vielfältig. Jetzt ist man diesem Ziel einen Schritt näher gekommen. Bei einer ersten Informationsveranstaltung wurden gleich Entscheidungen getroffen, aber es gibt auch noch große Hindernisse zu überwinden.

2018 haben Monika und Benedikt Wörishofer, die bei dem Treffen auch dabei waren, ihren Edeka-Markt in Unterdießen aufgegeben – sie sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Seitdem versucht die Gemeinde, einen Nachfolger zu finden, was sich aber schwierig gestaltete. Wie berichtet, hat man nun mit Wolfgang Gröll vom Dorfladen-Netzwerk einen Fachmann hinzugezogen, der unter anderem auch den Dorfladen in Thaining mit aufgebaut hat.

In Corona-Zeiten ist ein Treffen schwierig

20 interessierte Bürger waren zu Grölls Vortrag in die Mehrzweckhalle gekommen, wobei die Bekanntgabe des Termins für Fragen sorgte: War er ausreichend publik gemacht worden? Gemeinderätin Eleonore Mühlberg erklärte, dass es in Corona-Zeiten schon schwierig gewesen sei, überhaupt eine Versammlung einzuberufen. Die Dorfladenbeauftragte des Gemeinderats war schon „heilfroh“, dass dieses Treffen hatte stattfinden können.

Um das Projekt weiter publik zu machen, wurde bereits am Freitag das nächste Treffen vereinbart: Ab 19 Uhr will man in der Mehrzweckhalle einen Fragebogen ausarbeiten, anhand dessen die Wünsche der Bürger an den Dorfladen ermittelt werden. Außerdem wird es Flugblatt geben, um für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. „Der Ball ist jetzt im Spiel“, freute sich Eleonore Mühlberg über den Start.

Eleonore Mühlberg ist die Dorfladenbeauftragte des Gemeinderats. Sie hat nun ein erstes Treffen für Interessierte organisiert. Foto: Mühlberg

Wie lange es dauern wird, bis er auch „im Tor“ ist, der Dorfladen also eröffnen kann, sei schwer zu sagen, so Wolfgang Gröll, der das weitere Vorgehen genau erörterte. Zum einen müsse man sich über die Rechtsform einig werden, gleichzeitig werden bei einem Dorfrundgang mögliche Standorte in Augenschein genommen. Entscheidend für die Auswahl ist dabei die Wirtschaftlichkeit.

Auch ein Stall kann zum Dorfladen werden

In diesem Zusammenhang wurde kritisiert, dass man die Möglichkeit, den Laden von Familie Wörishofer zu mieten, verpasst habe. Inzwischen, so gaben diese bei der Sitzung bekannt, sei das Geschäft wieder vermietet. Daran, so Eleonore Mühlberg, ließe sich nun nichts ändern und man müsse nach vorne sehen. Was die Räumlichkeiten betreffe, so Gröll, sei nicht nur ein Ladengeschäft interessant. „Wir haben auch schon Dorfläden in einem ausgedienten Stall oder in einer Kirche eröffnet.“

Die Bürger können dann für den Dorfladen zeichnen, in den Arbeitskreisen, die sich mit Rechtsfragen, Einrichtung, Marketing und auch dem Personal beschäftigen, werden die weiteren Entscheidungen getroffen.

Erst muss ein finanzieller Grundstock geschaffen werden

Dabei, betonte der Experte, handele es sich immer um offene Arbeitskreise: „Sie müssen einen Sprecher wählen, aber es kann immer jemand dazu kommen oder den Arbeitskreis auch verlassen. Gröll regte auch an, mit einem Dorfladentag die Bürger bei dem Projekt mitzunehmen. Sobald durch Zeichnungen ein finanzieller Grundstock vorhanden sei, könne man Fördergelder beantragen und das Projekt weiter vorantreiben. Über konkrete Summen wurde aber nicht gesprochen. Eingezogen würden die Anteile der Bürger aber erst in dem Moment, in dem der Dorfladen tatsächlich realisiert werden kann und alle Formalitäten erledigt sind.

Sein „Rekord“, so Gröll liege aktuell bei zwei Monaten, in denen er in einem Ort den Dorfladen zum Leben erweckt hat. „Aber es gab auch einen Fall, da hat es vier Jahre gedauert“, so der Experte. Denn, das sei ihm wichtig: „Wirtschaftlichkeit geht vor Schnelligkeit.“

Die Bürger erhalten einen Fragebogen

Ob nicht der fehlende Standort – nachdem der Laden von Familie Wörishofer inzwischen wieder vermietet sei – ein Problem darstelle, wurde dabei gefragt. Eine Gründungsversammlung, so Gröll, könne auch ohne Standort stattfinden. Zuerst allerdings, so der Tenor unter den Zuhörern, müssten noch mehr Bürger über das Projekt informiert werden.

Neben dem Treffen am Freitag, 16. April, bei dem es um die Gestaltung der Fragebögen gehen wird, und zu dem alle Interessierten eingeladen sind, wurde auch schon ein weiterer Termin am 21. Mai vereinbart, beide ab 19 Uhr, bei dem die Fragebögen-Auswertung vorgelegt wird.

Für alle Fragen rund um den geplanten Dorfladen stehe sie für Interessierte jederzeit zur Verfügung, erklärte Eleonore Mühlberg gegenüber dem LT.

