Der erste Teil des neuen Lechstegs wird jetzt zusammengebaut

Plus Spezialtransporter bringen die fast 30 Meter langen und mehrere Tonnen schweren Bauteile nach Landsberg. Beim Abladen geht es um Zentimeter. Und dann tritt doch noch ein Problem auf.

Von Margit Messelhäuser

Pünktlich um 8 Uhr fuhr am Montag der Schwertransporter auf das Gelände am Inselbad: Das erste Bauteil des neuen Lechstegs war damit in Landsberg angekommen. Insgesamt drei Teile wurden angeliefert, diese werden in den nächsten Wochen zusammengeschweißt und dann an der Stelle eingehoben, wo in Zukunft der Lady-Herkomer-Steg über den Lech führt. Ganz ohne Probleme lief diese Aktion allerdings nicht ab.

28 Meter lang und rund 35 Tonnen schwer ist das erste Teilstück, und die Verladung auf die Montagebühne wurde zu einer spannenden Angelegenheit. Denn so leicht lässt sich dieses Teil nicht anheben. „Wir müssen den Schwerpunkt finden“, erklärte Milenko Savic, Bereichsleiter Stahlbau der Firma GLS aus Österreich, die mit dem Bau des Lechstegs beauftragt ist. Vier Ketten waren an dem Brückenteil befestigt, doch mehrmals musste man wieder ablassen und die Länge der einzelnen Ketten verändern. Schließlich schwebte das Brückenteil waagerecht in der Luft – eine gute halbe Stunde, nachdem der Lkw auf das Gelände gefahren war.

Langsam drehte sich der Kran um 180 Grad und steuerte das Montagegerüst an. Jetzt war Zentimeterarbeit gefragt: Auf der einen Seite sind die Bäume entlang des Inselbads, die nicht beschädigt werden sollen, auf der anderen die Lechturnhalle. Doch es ging gut: Das Teil wurde ins Montagegerüst abgelassen, wo schon ein weiteres, das kleinste in diesem Montageabschnitt, wartete. Alles lief an dieser Stelle nach Plan, was auch Zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) freute, der ebenfalls vor Ort war. „Jetzt ist endlich mal was da. Es ist wichtig, dass es vorangeht“, meinte er. Und noch befinde man sich ja im Zeitplan. Tatsächlich könnte – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit – das 8,6-Millionen-Euro-Projekt noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Allerdings will sich Hartmann nicht festlegen, dass es bei den veranschlagten 8,6 Millionen Euro bleibt.

Wie sieht es mit den Kosten aus?

Wie berichtet, hatte es Gespräche zwischen der Stadt und dem Hochbauunternehmen GLS Bau und Montage gegeben. Dabei geht es nach LT-Informationen um eine Nachforderung in Höhe von einer Million Euro. Hartmann wollte dazu nichts sagen, meinte aber: „Ob es in den zweistelligen Millionenbereich geht, da etwas zu sagen, ist ganz schwierig. Man muss schauen, was gerechtfertigt ist.“

Während das erste Teil noch problemlos in das Montagegerüst gehoben werden konnte, stellte es sich beim zweiten etwas schwieriger dar. Mit etwa 14 Tonnen war es zwar das leichtere, doch das machte es nicht einfacher. In diesem sind nämlich Trennwände ausgespart, damit die beiden Teile in den nächsten Wochen zusammengeschweißt werden können. „Dadurch ist dieses Teil nicht so stabil und es biegt sich schneller durch“, erklärte Milenko Savic.

Doch damit nicht genug: Das Teil musste nun in der Luft auch noch einmal gedreht werden, damit es ans erste angepasst werden konnte. Und da kam der Kran, der für 150 Tonnen Maximum ausgelegt ist, fast an seine Grenzen. Doch dann lag auch dieses Stück sicher im Montagegerüst und in etwa vier Wochen soll aus den beiden Teilen das erste 28 Meter lange Teilstück des Stegs gebaut werden.

Das wird dann von Osten, also der Inselbadseite aus, über den Lech geschoben. Geplant ist, dass der Steg weiter von Osten bis zum Mittellager gebaut wird, dann soll das erste Teilstück von Westen, also von der Von-Kühlmann-Straße aus, eingeschoben werden. Zum Schluss werden die beiden Stücke miteinander verbunden. Insgesamt werden diese Arbeiten in fünf Abschnitten erfolgen. Den Abschluss bilden die Feinarbeiten wie Belag, Geländer, Beleuchtung und dergleichen.

Eine besondere Legierung

Wer sich beim Anblick der Bauteile gewundert hatte, dass diese Brücke schon jetzt verrostet aussieht, für den hatte Savic die Erklärung. „Die Brücke ist aus einem wetterfesten Stahl gefertigt und nicht beschichtet.“ So bilde sich auf diesem ganz speziellen Material eine dünne Rostschicht, die dann vor weiterer Korrosion schütze. „Ich persönlich finde, so passt sie auch besser in eine Altstadt“, so Savic. Für die Arbeiter bedeutete das: Sie mussten den Rost an den Schweißstellen entfernen, ehe die Teile zusammengefügt werden konnten.

Am Ende wird die Brücke 128 Meter lang sein. Während der Großteil eine Breite von 5,5 Metern haben wird, ist sie in der Mitte bis zu sieben Meter breit, dort wird es auch Sitzgelegenheiten geben. Von Beginn an war die Lechbrücke eine umstrittene Maßnahme in Landsberg. Während die einen sie als sicheren Weg für Radfahrer und Fußgänger von Westen in die Innenstadt sehen, wurde sie von den Gegnern als unnötig angesehen. Baubeginn war im September 2019.

