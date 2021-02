vor 23 Min.

Der letzte Rest der alten Gärtnerei in Schondorf verschwindet

Plus Wandel in der Schondorfer Bahnhofstraße: Was an die Stelle einer früheren Gärtnerei und eines Blumenladens entstehen soll.

Von Renate Greil und Gerald Modlinger

Abgerissen werden derzeit die Gewächshäuser und ein kleines Haus mit Laden einer früheren Gärtnerei in der Schondorfer Bahnhofstraße. Dort plant eine Baufirma ihr Projekt.

Vorgesehen ist, ein Geschäfts- und Mehrfamilienhaus mit drei Gewerbeeinheiten und acht Eigentumswohnungen sowie einer Tiefgarage mit 14 Plätzen zu errichten. Im Januar 2018 wurden die Pläne für die Planung im Schondorfer Gemeinderat erstmalig vorgestellt. Geschäftsführer Georg Bechteler, sagte dem LT auf Nachfrage, dass nach dem Abriss je nach Witterungslage bereits im ersten Quartal mit dem Bau begonnen werden soll. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll das neue Gebäude fertiggestellt sein.

Der Bauträger will dort selbst einziehen

Entstehen werden nach den Entwürfen des Schondorfer Architekten Peter Gradl zwei Häuser mit der Giebelseite zur Bahnhofstraße hin, die mit einem Verbindungsbauwerk, das eine reduzierte Breite hat, verbunden sind. Bechteler betonte, dass dann die Axia Bauprojekt GmbH dort den neuen Firmensitz haben werde. „Wir ziehen selbst ein“, sagte er.

Mit den beiden Gewächshäusern und dem benachbarten Haus verschwinden die letzten Bauten der ehemaligen Gärtnerei, die sich zwischen Bahnhof- und Brunnenstraße erstreckte. Der Betrieb war bereits 1991 an die Straße von Oberschondorf nach Hechenwang verlagert worden. Zuletzt befand sich in der Bahnhofstraße nur noch ein Blumengeschäft.

Die Gärtnerei wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet

Die Gärtnerei war Ende des 19. Jahrhunderts von Otto Wolf gegründet worden. In den 1950er-Jahren kauften Siegfried und Rosina Dumbsky, die aus Volkach in Unterfranken stammten, das Geschäft, erzählt der heutige Inhaber Siegfried Dumbsky.

1983 wurden an der Bahnhofstraße neue Verkaufsräume gebaut. Auch die Gewächshäuser, die in Richtung Brunnenstraße standen, hätten erneuert werden müssen, erinnert sich Siegfried Dumbsky. Diese seien dort – bereits gebraucht – in den 1930er-Jahren aufgestellt worden. Wegen der hohen Investitionen habe sich sein Vater aber entschlossen, den Standort aufzugeben und an der Straße nach Hechenwang neu zu bauen. Das Gärtnereigelände wurde in den 1990er-Jahren sukzessive mit Wohnhäusern bebaut, nur der Straßenname „Gärtnereiweg“ erinnert noch an die frühere Nutzung.

Was nach der Verlagerung der Gärtnerei noch viele Jahre blieb, war der Blumenladen von Dumbskys Schwester. Nachdem dieser Ende 2013 geschlossen wurde, eröffnete im Haus daneben Dumbsky selbst ein „Blumenlädchen“. Vor drei Jahren präsentierte schließlich ein örtlicher Bauträger seine Neubaupläne für das rund 1300 Quadratmeter große Gelände an der Bahnhofstraße.

