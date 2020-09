06:02 Uhr

Der neue Kunstrasenplatz in Landsberg feiert bald seine Premiere

Plus In einigen Wochen kann der neue Belag im Landsberger Sportzentrum genutzt werden. Was die Sportler zum neuen Trainingsplatz sagen und welche Neuerungen noch warten.

Von Margit Messelhäuser und Stephanie Millonig

Im Januar 2019 hatte es einen Schock für die Sportler in Landsberg gegeben: Der Kunstrasenplatz im Sportzentrum war mit sofortiger Wirkung gesperrt worden. Jetzt gibt es die gute Nachricht: Der neue Platz ist fast fertig und kann bald wieder genutzt werden. „Der Kunstrasen soll genial sein“, sagt Markus Gruberbauer, Vorsitzender der Landsberger Footballer. Aber nicht nur sie können es kaum erwarten, den Platz zu nutzen.

Ein Aushängeschild war der alte Platz schon lange nicht mehr, doch die Sperrung hatte damals die Sportler vor enorme Probleme gestellt, denn er war trotz seines Zustands ein wichtiger Standort. Neben den Footballern des Landsberg X-Press hatten ihn auch viele Jugendmannschaften – etwas vom TSV Landsberg – im Training genutzt. Damit war auf einen Schlag Schluss, denn ein Gutachten hatte erbracht, dass der Platz sehr unfallträchtig sei.

Damit begann die Planung, was sich als nicht so einfach herausstellte: Zum einen, da auch der Allwetterplatz gleich mit saniert werden sollte, zum anderen zeigte sich, dass beim Kunstrasenplatz deutlich mehr gemacht werden musste, als zunächst angenommen.

Der Schaden war größer als erwartet

So reichte es nicht, nur die oberste Nutzschicht zu erneuern. Vielmehr musste auch der Aufbau erneuert werden. Aus den rund 700.000 Euro für Hartplatz und Kunstrasen, von denen man zu Beginn ausgegangen war, wurden so schon bald rund 1,7 Millionen Euro. Im März 2019 hatte der Stadtrat die Planungsarbeiten in Auftrag gegeben. Im Juni 2019 kam dann die Hiobsbotschaft, dass die Sportler auch im Sommer 2020 noch nicht mit dem Kunstrasen planen können. Unter anderem hatte sich die Frage über den Aufbau des Kunstrasens gestellt: In vielen wird Mikroplastik verbaut. Erst im September war klar: Das Sportzentrum erhält einen unverfüllten Kunstrasen mit Luftpolstern, um keine Probleme mit dem Austritt von Mikroplastik in die Umwelt zu bekommen.

Und jetzt ist das Werk fast fertig, wie Andreas Létang, Pressesprecher der Stadt, mitteilt: Mitte, beziehungsweise Ende Oktober kann wieder im Sportzentrum auf dem neuen Belag trainiert werden. „Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns, wenn wir das erste Mal drauf können“, sagt X-Press-Vorsitzender Markus Gruberbauer gegenüber dem LT. Dass es nun Oktober wird, spiele angesichts der Corona-Krise und den damit verbunden Einschränkungen keine Rolle. „Aber für uns ist es wichtig, dass wir im Herbst möglichst lange im Freien trainieren können“, so Gruberbauer.

Nicht nur die Landsberger Footballer sind dankbar

Sein Stellvertreter Harald Göbel hatte bei der Auswahl des Belags mitgewirkt, und „es ist genau der Rasen, den wir vorher definiert haben“. Angesichts der angespannten Lage „sind wir unheimlich dankbar, dass dieses Projekt trotzdem so umgesetzt wurde“, so Gruberbauer.

Erleichterung gibt es auch beim TSV Landsberg – die Jugend hat den Kunstrasenplatz zum Training genutzt. „Es soll derselbe Rasen wie beim DZG sein, und der ist super“, sagt Marcus Dech, stellvertretender Jugendleiter. Von Vorteil sei das Feld auch, da Landsberg und Kaufering inzwischen den DFB-Stützpunkt beherbergen. „Dann könnten unsere Top-Talente auch im Winter weitertrainieren, vorausgesetzt, es liegen nicht 15 Zentimeter Schnee“, so der Nachwuchs-Trainer. „Das entspannt die Situation natürlich wieder“, sagt TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl. Zwar habe man auf den Platz beim DZG ausweichen können, „aber da gibt es kein Flutlicht.“

Flutlicht wird erneuert

Und das wird auch im Sportzentrum erneuert. Der Stadtrat hatte sich vor einiger Zeit auch mit der Flutlichtanlage am Sportzentrum beschäftigt, und es war damals unklar, ob LED-Leuchten an den bestehenden Masten angebracht werden können, oder ob aus statischen Gründen weiter Quecksilberleuchten verwendet werden müssen.

Der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang, sagte auf Nachfrage, dass die Standsicherheitsprüfung der Masten ergeben habe, dass eine LED-Beleuchtung angebracht werden könne. Ein Mast habe die Prüfung nicht bestanden und müsse ausgetauscht werden. Dort sei die bestehende Beleuchtung aus Sicherheitsgründen bereits entfernt worden.

Das ist nicht alles, was im Sportzentrum derzeit geschieht. So lässt die Stadt Teile der Elektrik überarbeiten. Wie bereits im Haushalt vorgesehen, wird die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) erneuert. Die Kosten belaufen sich auf über 200.000 Euro.

Ausweichzentrum für die Stadtverwaltung

Für das gesamte Projekt des Neubaus der NSHV mit Notstromanschluss sind im Haushalt 250.000 Euro vorgesehen, es beläuft sich jedoch auf 265.000 Euro. Das günstigste Angebot für die NSHV liegt mit 204.000 Euro 4,6 Prozent über der Kostenrechnung. Der Beschluss zur Vergabe erfolgte im Ferienausschuss des Stadtrats jedoch einstimmig. Mit der neuen Anlage nebst Notstromanlage ist auch das Katastrophenschutzzentrum der Stadt „safe“, also sicher, wie Stadtrat Christian Hettmer (CSU) in der Sitzung ansprach. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) erläuterte dem LT, dass das Sportzentrum als Ausweichzentrum für die Stadtverwaltung gedacht sei.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen