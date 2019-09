Derivat-Prozess: Fragwürdige Entscheidungen

Ist das die Kehrtwende im Fall Schilcher? Das ist die große Frage in Landsberg.

Der Bundesgerichtshof hat das im Februar 2018 gefällte Urteil des Landgerichts Augsburg aufgehoben, weil es einer sachlich-rechtlichen Nachprüfung nicht standhält. Manfred Schilcher und sein Landsberger Anwalt Joachim Feller erhalten eine zweite Chance. Und das Landgericht auch.

Während des Prozesses wurden fragwürdige Entscheidungen getroffen

Denn schon während der Verhandlungen in Augsburg hat die Wirtschaftskammer unter Vorsitz von Wolfgang Natale fragwürdige Entscheidungen getroffen. So durften sich die beiden Mitarbeiter der Beraterbank relativ früh mit Geldstrafen aus dem Prozess verabschieden. Dass sich Natale und seine Kollegen allzu unkritisch mit den Aussagen eines Gutachters bezüglich das entstandenen Schadens auseinandergesetzt haben, wird ihnen jetzt vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeworfen.

Ob es eine Kehrtwende im Fall Schilcher geben wird, ist aber offen. Der Fall wird neu aufgerollt, neue Richter werden sich damit auseinandersetzen müssen und es wird sicherlich ein neuer Gutachter bestellt.

