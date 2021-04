Derivate-Affäre: Der Lohn der Hartnäckigkeit

Plus Die Landsberger Hartnäckigkeit zahlt sich in der Derivate-Affäre aus. Daran hat eine Person einen maßgeblichen Anteil, findet LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Gelingt es der Stadt Landsberg doch noch, weitgehend schadlos aus der Derivate-Affäre zu kommen? Danach sieht es seit Dienstag mehr denn je aus. Dass das Landgericht München I die 5,88-Millionen-Euro-Forderung der Bank Hauck & Aufhäuser zurückgewiesen hat, ist ein wichtiger Etappensieg, wie es Petra Mayr-Endhart ausdrückt. Die Stadtjustiziarin hat sich in den vergangenen Jahren als hartnäckige Kämpferin für die Stadt erwiesen, die auch in Zeiten, in denen manche die Stadt schon in aussichtsloser Position sahen, nicht aufgegeben hat.

Es hat sich gelohnt, nicht klein bei zu geben. Denn im Laufe der langjährigen Prozesse haben sich Erkenntnisse ergeben, die zunächst nicht belegbar waren, wie etwa ein Beratungsverschulden der Bank: Das wurde erst in einem ähnlich gelagerten Verfahren der Stadt Füssen offenkundig.

Manchmal müssen die Dinge reifen

Auch auf den Kniff, Jahre nach den strittigen Zinswetten um eine rechtsaufsichtliche Genehmigung durch das Landratsamt nachzusuchen, kam man erst, nachdem dies in Füssen so gemacht worden war. Manchmal müssen, wie es so schön heißt, die Dinge reifen und dafür braucht es Geduld und Durchhaltevermögen und auch den Mut, aufs Ganze zu gehen.

Aber das Urteil vom Dienstag ist erst einmal ein Etappenerfolg – und das auch dann, wenn die jetzt unterlegene Bank auf Rechtsmittel verzichten sollte und das jetzige Urteil rechtskräftig werden würde. Denn es gibt noch eine weitere Etappe: die Zurückholung der bereits als Verlustausgleich bis 2011 bezahlten 2,55 Millionen Euro.

