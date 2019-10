Derivate: Querdenker Meiser hat keine Chance

ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser kritisiert die hohen Zinsen der Derivatgeschäfte. LT-Redakteur Gerald Modlinger glaubt nicht, dass es zu einem Strategiewechsel kommt.

Stadtrat Stefan Meiser ( ÖDP) wird auch bei den Derivaten seinem Ruf als Querdenker gerecht und traut sich auch bei kontroversen und komplexen Sachverhalten Farbe zu bekennen. Er verlangt jetzt einen Strategiewechsel im Umgang mit den Derivatverlusten.

Meisers Überlegungen erscheinen durchaus schlüssig – insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass die Stadt am Ende nicht ungeschoren aus ihrem Derivate-Abenteuer herauskommt und entweder ganz oder teilweise die Verluste tragen muss. Da täte am Ende jedes Jahr sehr weh, in dem ein Millionenbetrag mit sieben (!) Prozent verzinst werden muss.

Was für die Linie der Stadt spricht

Gewinnt die Stadt gegen die Bank am Ende doch, können ihr irgendwelche Zinsforderungen egal sein, denn sie hätten ja keine Basis mehr: Keine Genehmigung durch das Landratsamt, kein Vertrag, keine Verluste, keine Zinsen. Das spricht also dafür, die bisherige Linie der Stadt beizubehalten. Und dann kommt tatsächlich noch ein Zweites: Es macht einen praktischen Unterschied, ob am Ende die Bank kein Recht darauf hat, die bis dahin geltend gemachten Verluste und Zinsen einzufordern, oder ob die Stadt geleistete Zahlungen womöglich über den Rechtsweg zurückfordern muss.

Für welches weitere Vorgehen man sich entscheidet, hängt wesentlich davon ab, wie man die juristischen Chancen der Stadt bewertet: Weil das keine einfache Entscheidung für einen ehrenamtlichen Stadtrat ist, wird es wohl darauf hinauslaufen, keinen Strategiewechsel vorzunehmen – in der Hoffnung, dass sich der Rechtsstreit nicht ewig in die Länge zieht.

