vor 20 Min.

Derivate: Stadtrat Stefan Meiser kritisiert hohe Zinsen

Die Derivate sind weiterhin ein Thema in der Landsberger Stadtverwaltung. ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser fordert jetzt einen Strategiewechsel und will nach sechs Jahren die Notbremse ziehen.

Plus 2018 wurden für die Verluste der Derivatgeschäfte 311.000 Euro an Zinsen fällig. ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser will einen Strategiewechsel. Die Stadt hofft auf eine Wende im Rechtsstreit.

Von Gerald Modlinger

Eigentlich wollte die Stadt Landsberg mit Zinswetten ihre variabel verzinsten Darlehen absichern. Doch diese Derivatgeschäfte belasten den städtischen Haushalt mehr und mehr. Nicht nur wegen der aktuell 4,7 Millionen Euro Verluste, sondern auch wegen der Zinsen, welche die Stadt an die Bank Hauck & Aufhäuser zahlen muss. ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser will das Thema jetzt schnell vom Tisch haben. Er hat deswegen einen Antrag an den Stadtrat gestellt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Was Stefan Meiser erreichen will Meiser will nach sechs Jahren die Notbremse ziehen: Der Stadtrat solle beschließen, unverzüglich den negativen Saldo des Derivate-Kontos bei Hauck & Aufhäuser auszugleichen und künftige Verluste ebenfalls zeitnah auszugleichen. Meiser schreibt dazu weiter: „Die bisherige Strategie der Stadt, keine Zahlungen zu leisten, muss vor dem Hintergrund der noch immer nicht abgeschlossenen juristischen Auseinandersetzung mit dem Bankhaus als gescheitert angesehen werden.“ Die Ansicht, dass aus solchen Zahlungen ein Schuldeingeständnis der Stadt abgeleitet werden könne, hält Meiser für „absurd“. Sofern nicht ein Gericht zu einer anderen Einschätzung als bisher kommt, wird die Stadt noch bis 29. Dezember 2034 eine verlustbringende Zinswette, einen sogenannten Doppelswap, in ihren Büchern haben. Diesen hatte der damalige Stadtkämmerer Manfred Schilcher mit der Bank Hauck & Aufhäuser abgeschlossen – nach Beratung durch eine Tochterfirma des Bankhauses, wie Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart betont. Nicht mehr abgesichert Diesem Geschäft lag jedoch kein eigentliches Kreditgeschäft mehr zugrunde, das abgesichert werden sollte. Damit und durch einseitiges Kündigungsrecht nur für die Bank, so die Stadt weiter, habe der Doppelswap gegen das kommunalrechtliche Spekulationsverbot verstoßen. Ein solches Geschäft sei kommunalrechtlich unzulässig und hätte gar nicht erst angeboten werden dürfen. Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart formuliert es so: Der Doppelswap sei wie eine Gebäudeversicherung für ein nicht existierendes Gebäude. Die Stadt und Hauck & Aufhäuser führen mehrere Prozesse gegeneinander. Zivilrechtlich zog die Stadt jedoch seither immer den Kürzeren: Das Landgericht München I erachtet diese Derivate als wirksam, das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung, und der Bundesgerichtshof nahm die Nichtzulassungsbeschwerde nicht an. Mehr als die jährlichen Derivatverluste 2013 hatte die Stadt bereits die Zahlung der Verlustausgleiche an die Bank eingestellt. Das Minus der Stadt auf dem Kontokorrentkonto hat sich seither von 1,8 auf 4,7 Millionen Euro erhöht. Und das Minus wird immer größer, unabhängig davon, wie sich der Wert des Doppelswaps selbst entwickelt. Solange die Stadt die Verluste nicht ausgleicht, kann die Bank vertragsgemäß jährlich sieben Prozent Zinsen kassieren. So hätten 2018 die Zinsen bereits 311.000 Euro betragen, schreibt ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser in seinem Antrag. Der Zinsbetrag übersteige inzwischen die jährlich entstehenden Derivatverluste. Wie üblich hält sich Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart mit einer öffentlichen Bewertung des Streitfalls zurück. Die Frage, inwieweit Zahlungen von einem Gericht als „Schuldeingeständnis“ gewertet werden könnten, sei zwar ein Gesichtspunkt. Allgemein verweist sie aber auch darauf, dass es einen Unterschied mache, ob sich ein strittiger Geldbetrag auf dem eigenen Konto oder im Besitz der Gegenpartei befinde. Gehe ein Rechtsstreit im Sinne des vermeintlichen Schuldners aus, sei die Sache im Grunde erledigt, wenn zuvor nichts bezahlt wurde. Sei aber vorher Geld geflossen, müsse man schauen, wie man dieses Geld später wiederbekomme, und trage das entsprechende Risiko. Ein Unternehmer hat die Bank verklagt Vor diesem allgemeinen Hintergrund verweist Mayr-Endhart noch auf einen speziellen Umstand, mit dem sich die Bank Hauck & Aufhäuser und die Deutsche Bank konfrontiert sehen. Ein Unternehmer aus Stuttgart hat im Januar beide Banken auf Schadensersatz in Höhe von 11,3 Milliarden Euro verklagt. Er sieht sich als Opfer eines Prozessbetrugs. Mayr-Endhart: „Die Entscheidung für und wider Bezahlung ist keine leichte, sie sollte aber alle bekannten Umstände berücksichtigen. Das Verfahren ist sehr komplex und eine pauschale Empfehlung wohl zu kurz gegriffen.“ Während die Stadt zivilrechtlich gegen die Bank den Kürzeren gezogen hat, wartet sie auf die Wirkung der nicht erteilten rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Derivatgeschäfte in Füssen und Landsberg. Die Frage der Genehmigungspflicht und Genehmigung solcher Geschäfte war bei dem laufenden Prozess der Stadt Füssen gegen die Bank aufgeworfen worden. Auf nachträgliche Anfrage verweigerten die Landratsämter Ostallgäu und Landsberg diese Genehmigungen. Ohne Genehmigung könnten die Geschäfte unwirksam sein. Wer ist klageberechtigt? Allerdings hat die Bank gegen diese Entscheidung der Landratsämter Klage bei den Verwaltungsgerichten in Augsburg und München eingereicht – bislang trotz Aufforderung des Gerichts ohne Begründung, so Mayr-Endhart. Allerdings, so die Justiziarin weiter, sei zu klären, ob die Bank klageberechtigt ist. Schließlich seien die Adressaten für die Nichtgenehmigung die Städte Füssen und Landsberg gewesen, und nicht die Bank. Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Derivate: Querdenker Meiser hat keine Chance

Themen folgen