vor 48 Min.

Deshalb ging auf der A96 für einige Stunden nichts mehr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der A 96 zwischen Schöffelding und Landsberg/Ost wurden zwei Autofahrer leicht verletzt.

Zwischen Schöffelding und Landsberg-Ost ereignet sich auf der A96 ein Unfall. Der Sachschaden ist hoch und die sind stundenlange Behinderungen.

Die A96 war am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Lindau für fast vier Stunden ganz oder teilweise gesperrt. Gegen 13.30 Uhr hatte sich zwischen den Anschlussstellen Schöffelding und Landsberg/Ost ein Unfall ereignet. Wie die Verkehrspolizei berichtet, stießen zwei Fahrzeuge zusammen, als ein 49-jähriger Kleintransporterfahrer von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Auf der linken Spur näherte sich ein 48-jähriger Autofahrer, der laut Polizei mit höherem Tempo als die Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern unterwegs war. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, kamen ins Schleudern und schlugen gegen die Mittelleitplanke, von der auf einer Länge von gut 50 Metern etwa 15 Felder aus der Verankerung gerissen wurden.

Teile flogen auch auf die Gegenfahrbahn

Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Durch herumfliegende Teile wurden drei weitere Fahrzeuge – eines in Fahrtrichtung, zwei auf der Gegenfahrbahn in Richtung München – leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Bis die Unfallstelle gegen 17.30 Uhr geräumt war, musste die Autobahn in Richtung Lindau teils voll, teils auf einer Fahrspur gesperrt werden.

Gut hat nach Angaben aus dem Kreis der Rettungskräfte nach dem Unfall die Bildung einer Rettungsgasse geklappt. Sie wurde als vorbildlich gelobt. (ger)

