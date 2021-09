Illegale Haltung? Uhu mit Fußgeschwüren in Dettenschwang entdeckt

In Dettenschwang wird ein Uhu mit üblen Fußgeschwüren entdeckt, die auf eine illegale Haltung hindeuten. Das Tier muss eingeschläfert werden.

Wie das Landsberger Landratsamt jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist bereits Anfang August ein Mitglied der LBV-Kreisgruppe Landsberg über einen verletzten „Greifvogel“ informiert worden. Dieser hielt sich sich im Dießener Ortsteil Dettenschwang auf. Der Vogel entpuppte sich jedoch als ein weiblicher Uhu.

Schon nach dem Einfangen konnte eine Verletzung am linken Bein festgestellt werden. Über die Auffangstation Freising wurde die Aufnahme des Uhus an der Klinik für Vögel der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Oberschleißheim zur sofortigen Versorgung veranlasst.

Uhu muss wegen Geschwüren an den Füßen eingeschläfert werden

Dabei wurden derart weit fortgeschrittene Geschwüre an beiden Füßen diagnostiziert, aufgrund derer die Zehen und Krallen kaum mehr beweglich und die Fußknochen bereits angegriffen waren. Nachdem eine Gesundung ausgeschlossen werden konnte, musste der Uhu nach Angaben des Landratsamts aus Tierschutzgründen eingeschläfert werden.

Das Krankheitsbild des Uhus legt laut der Pressemitteilung den Verdacht nahe, dass das Tier illegal gehalten und die arten- und tierschutzrechtlichen Vorgaben und Voraussetzungen zudem nicht beachtet wurden. Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich einer solchen nicht tierschutzgerechten Haltung werden bei der Naturschutzbehörde des Landratsamtes Landsberg unter den Telefonnummern 08191/129-1473 und -1575 entgegengenommen. (lt)

