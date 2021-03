27.03.2021

Dicke Überraschung beim Snowdance-Festival in Landsberg

Plus Die achte Auflage des Snowdance Independent Film Festivals Landsberg steuert auf ihr digitales Finale zu. Bei der Preisverleihung gibt es einige Überraschungen. An wen der Ehrenpreis geht.

Von Dominic Wimmer

Normalerweise gibt es am vorletzten Tag des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg nicht nur traditionell die Preisverleihung, sondern auch jedes Jahr eine große Party. Doch inmitten der Corona-Pandemie ist bei der digitalen Ausgabe der Veranstaltung vieles anders. Trotzdem sorgte das Team um Festival-Chef Tom Bohn am Samstag für einen hoch professionellen Auftritt - und für eine kleine Sensation. Denn der Ehrenpreis geht an einen Landsberger, den man seit fast einem Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen hat.

Wenn die Besucher nicht ins Kino können, um Filme zu schauen, dann kommen die Filme eben zu den Besuchern. Das Snowdance Independent Film Festival lief dieses Jahr ausschließlich digital ab. Cineasten können die von unabhängigen Filmemachern aus aller Welt dieses Jahr übers Internet streamen. 19 Langfilme und etliche Kurzfilme können diesmal über die Mediathek angeschaut werden. Und auch wenn die Säle im Stadttheater oder im Olympia Filmtheater diesmal wegen des Lockdowns leer bleiben mussten, gab es ein pompöses Finale im Live-Stream. Denn die Preisträger in acht verschiedenen Kategorien wurden am Samstagabend gekürt.

Das Festival findet komplett digital statt

Premiere feierte im Jahr 2020 die Kategorie "Ehrenpreis": Der langjährige Wegbegleiter und Star des deutschen Films, Heiner Lauterbach, war der erste Preisträger. Und dieses Jahr? Ging die Auszeichnung an einen Mann, der seit fast einem Jahr von der Bildfläche verschwunden ist - der frühere Landsberger CSU-Oberbürgermeister Mathias Neuner. Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor hatte er gegen die heutige Amtsinhaberin Doris Baumgartl (UBV) die Stichwahl verloren. Doch welchen Stellenwert der frühere Stadt-Chef noch heute beim Festival-Team und insbesondere bei Tom Bohn hat, wurde schnell deutlich. "Ohne dich würden wir heute nicht hier stehen", sagte Bohn zu dem Geehrten.

Denn Neuner habe damals vor sieben Jahren, als das Festival vor seiner Premiere stand, Lauterbach und ihn unterstützt, wo es nur gegangen sei. "Ich dachte mir sofort: Da stehen zwei richtige Profis vor mir und ihr habt auch gezeigt, wie professionell ihr seid", blickte Neuner zurück und bescheinigte "Snowdance" eine tolle Erfolgsgeschichte. Den Preis nahm er mit Stolz und auch ein klein wenig gerührt entgegen. Tom Bohn sicherte Mathias Neuner zu, nie mehr Eintritt beim Festival bezahlen zu müssen.

Der frühere Landsberger Oberbürgermeister Mathias Neuner erhielt den diesjährigen Ehrenpreis bei Snowdance. Bild: Julian Leitenstorfer

Ansonsten standen natürlich die Filmemacher im Mittelpunkt: China, Großbritannien, Türkei, USA, Schweiz und Deutschland - internationaler hätte die Schar nicht sein können, die live via Zoom ins Olympia zugeschaltet war und mit Tom Bohn und Dolmetscherin Lucia Maes über die Indie-Szene und ihre Werke quatschte. Unter ihnen ein echter Star: Roger Spottiswoode, der Regisseur des Bond-Films "Der Morgen stirbt nie". Er erhielt die Auszeichnung "Beste Regie" für das Drama "Either Side of Midnight –One Night in New York". Der 75-Jährige war live aus London zugeschaltet und sagte auf Bohns Einladung hin zu, nächstes Jahr bei "Snowdance" in der Jury zu sitzen. Die "beste Doku" lieferte in diesem Jahr der Schweizer O’Neil Bürgi, der eine junge Wrestlerin mit der Kamera begleitete. Er durfte sich über den mit 1000 Euro dotierten Preis des Landsberger Tagblatts freuen.

Internationale Filmemacher werden in Landsberg geehrt

International ging es mit der Kategorie "Bester Kameramann" weiter. Der Chinese Nan Cao erhielt den Preis für "The Blood Dog Man". Darin geht es um eine Pitbull-Farm, wo Tiere für Hundekämpfe gezüchtet und trainiert werden.

Der US-Amerikaner Pedro Patricio wurde für den "besten Kurzfilm" geehrt: "Kids Don't Die" erhielt die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Gleich zwei Preise heimste Uluç Bayraktar (Türkei) für das Drama "9,75" ein - "Bestes Drehbuch" und "Bestes Feature". Die Preise wurden von dem Schöffeldinger Klebstoffhersteller Delo gesponsert.

Zuletzt war er selbst im TV zu sehen - der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller. Er ehrte die gebürtige Berlinerin Elsa van Damke (Kurzfilm "Oh Sh*t") als beste Nachwuchsfilmemacherin und spendierte 500 Euro. Einen Preis in derselben Höhe überreichte Iris Klimmer vom Kauferinger Unternehmen Corpuls an die Siegerin des diesjährigen Schauspiel-Wettbewerbs. Dieser ging an Julia Alsheimer.

Gefeiert wurde übrigens trotzdem - digital, versteht sich. Denn Musikproduzent und DJ Gabriel Le Mar legte bei sich in Frankfurt auf und die Party wurde gestreamt.

