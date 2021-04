Die Ammersee Card fällt in Dießen durch

Warum die Idee der Bonuscard beim Dießener Marktgemeinderat nicht richtig zündet.

Dämpfer für die Ammersee Card: In Dießen zündet das Konzept einer Bonuskarte zur Stärkung des regionalen Handels nicht so recht. Zunächst zeigte sich offenbar der Gewerbeverband eher zurückhaltend, jetzt lehnte auch der Dießener Gemeinderat ein kommunales finanzielles Engagement ab.

Zwei Funktionen könnte eine solche Karte miteinander verbinden, so die Überlegung eines in Utting ansässigen Unternehmens und der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Ammersee: Die Ammersee Card wäre eine „Bonus Card“, auf die bei jedem Einkauf mit ihr in der Ammerseeregion ein Bonus gebucht werden. Daneben könnte sie als „Mitarbeiter Card“ verwendet werden, auf die örtliche Arbeitgeber ihren Mitarbeitern steuerfreie monatliche Zuwendungen in Höhe von bis zu 44 Euro buchen können, demnächst soll die steuerliche Obergrenze sogar auf 50 Euro erhöht werden, hieß es dazu im Gemeinderat. Diese Zuwendungen könnten dann wieder im regionalen Handel umgesetzt werden.

Regionalwährung der Regio-Initiative Ammersee-Landsberg, 20 Taler

Im Gemeinderat überwogen jedoch die skeptischen Stimmen. Hannelore Baur ( SPD) erinnerte daran, dass ähnliche Initiativen erfolglos geblieben seien, und bezog sich dabei auf die Idee einer Regionalwährung, die einige Jahre als „Ammerlechtaler“ firmierte. Michael Hofmann (Bayernpartei) kritisierte, dass die Last den beteiligten Händlern bleibe, die für jede Transaktion ein Disagio von zwei Prozent leisten müssten. „Das Geld landet am Ende beim Betreiber der Karte“, unkte Hofmann. „Bevor da nicht 20 oder 30 Geschäfte mitmachen, würde ich keinen Cent hineinstecken.“ Danach sähe es derzeit offenbar nicht aus. Mit Berufung auf den Gewerbeverband berichtete Gewerbereferent Thomas Hackl ( Freie Wähler), dass den Gewerbetreibenden derzeit noch Zahlen fehlten, vor allem im Hinblick auf die Kosten für teilnehmende Betriebe.

Regionale Geschäftsleute wurden nicht gefragt

Dr. Holger Kramer (Grüne) vermisste, dass vorab das Interesse der regionalen Geschäftswelt nicht abgefragt worden sei. Erfolg könne eine solche Karte aber nur haben, wenn viele dabei seien: „Die Masse macht’s“, ergänzte Kramers Fraktionskollegin Gabriele Übler, „ich glaube aber, wir sind zu klein und zu kleinteilig.“

Dagegen sprach sich Roland Kratzer (CSU) für die Ammersee Card aus. Schon jetzt leisteten viele Arbeitgeber diese steuerfreien Zuwendungen durch Aufbuchungen auf Karten, doch diese Gelder flössen in der Regel zu den großen Handelsketten. Auch Frank Fastl (Freie Wähler) warb dafür, dem Projekt eine Chance zu geben. „Das Risiko ist überschaubar“, meinte er. Zwar listete LAG-Manager Detlef Dräke Anschubkosten von knapp 80.000 Euro auf, dafür stelle die Regierung von Oberbayern jedoch 50.000 Euro Förderung in Aussicht. Der Restbetrag würde entsprechend der Einwohnerzahlen auf die LAG-Gemeinden verteilt, auf Dießen würden dabei 3800 Euro entfallen. Am Ende fiel die Entscheidung mit zwölf zu 13 Stimmen knapp gegen die Ammersee Card aus.

An LAG-Aktivitäten will Dießen teilhaben

Ansonsten will man in Dießen aber weiter an den Aktivitäten der LAG teilhaben und Leader-Zuschüsse in Anspruch nehmen. Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, dass sich der Markt Dießen am Interessenbekundungsverfahren für die nächste Förderperiode von 2023 bis 2027 beteiligen will. Aktuell sind im Kreis Landsberg neun Gemeinden Mitglied, neben Pähl aus dem Landkreis Weilheim-Schongau und Grafrath aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sowie fünf Kommunen aus dem Landkreis Starnberg. Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck und Geltendorf denken über einen Beitritt nach, abgelehnt wurde dies zuletzt jedoch in Finning.

