Immer mehr Menschen im Landkreis Landsberg halten sich an die Corona-Regeln. Das ist leichtsinnig, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Überall im Landkreis ist es spürbar. Die Angst vor dem Coronavirus sinkt. Bei privaten Treffen werden Hygiene- und Abstandsregeln nicht mehr beachtet, auf den Spielplätzen tummeln sich wieder Horden von Kindern und in aller Öffentlichkeit wird sich geherzt und umarmt. Klar, die Fallzahlen sinken, Corona-Hotspots sind weit entfernt. So schleicht sich ein Gefühl der Sicherheit ein. Und schließlich haben wir uns doch lange genug an die Regeln gehalten.

Doch das Gefühl der Sicherheit ist trügerisch. Das Virus ist noch da und ein Impfstoff weit weg. Wir sollten also nicht alles leichtsinnig über Bord werfen. In einigen Balkanstaaten erleben wir derzeit einen Wiederanstieg der Corona-Fallzahlen. Wie im restlichen Europa wurde auch auf dem Balkan in den vergangenen Wochen gelockert – und die Infektionszahlen steigen.

Auf andere Menschen achten

Wir müssen also vorsichtig sein und sollten weiterhin die wichtigsten Hygieneregeln einhalten, Abstand halten und Schutzmasken tragen. Es ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, der Vermeidung von Infektionen und der Eindämmung des Coronavirus. Nein. Wer in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, dem sind nicht nur verbindliche, für alle geltende Regelungen egal, dem sind andere Menschen egal.

