Die Arbeiten am neuen Lechsteg in Landsberg gehen weiter

Am Montag wurde das westliche Mittelstück am neuen Lechsteg eingesetzt.

Plus Am neuen Lechsteg in Landsberg wird wieder gearbeitet. Diese Woche gibt es einiges zu sehen.

Von Thomas Wunder

Wer sich für modernen Brückenbau interessiert, der sollte diese Woche an der Baustelle für den neuen Lechsteg in Landsberg vorbeischauen. Denn nach einer Woche Verzögerung wegen zweier Corona-Fälle bei der ausführenden Baufirma sind die Arbeiten am Lady-Herkomer-Steg am Montag spektakulär fortgesetzt worden.

Wie berichtet, war eigentlich für vergangene Woche geplant, das Mittelteil des Lady-Herkomer-Stegs in Landsberg einzuheben. Dieser Schritt musste verschoben werden, weil ein Mitarbeiter der ausführenden Firma positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er hatte keine Symptome, befand sich jedoch ebenso in häuslicher Quarantäne wie ein weiterer Kollege, der negativ auf das Virus getestet worden war.

Am Montag wurde zunächst ein Brückenteil, das auf dem Platz vor der Lechturnhalle gelagert und verschweißt worden war, auf einen Schwertransporter geladen werden, der es auf die Kiesbank im Lech brachte. Dort wurde das westliche Mittelstück mit einem Kran angehoben und in Position gebracht. Es ruht vorerst noch auf zwei Hilfsjochen. Im Laufe der Woche werden nun weitere Brückenteile eingehoben und vor Ort verschweißt, wie Bauleiter Michael Spängler von GLS Bau und Montage aus Perg in Oberösterreich.

Im Winter soll der Brückenbau abgeschlossen und im Frühjahr der Belag aufgebracht werden. Erst dann kann der Lechsteg als Fußgänger- und Radfahrerüberweg genutzt werden.

