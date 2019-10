vor 24 Min.

Die Arche feiert ihr 15-Jähriges

So hat sich die christliche Gemeinschaft entwickelt

15. Geburtstag hatte die Landsberger Lebens- und Wohngemeinschaft „Arche“ schon am 29. August, aber mit der noch bevorstehenden Arche-Wanderung für die Schwester-Arche in Tecklenburg und rundherum Sommerferien in Bayern entschied man sich, an einem späteren Wochenende zu feiern.

Ulli Bayer grillte, die Hip-Hop-Gruppe der Tanzschule Payer trat auf und Dr. Karl Huber spielte und sang mit Fred Bartel und seiner Pflegeschwester Lisa. Nicht nur der jetzige Vorstandsvorsitzende Albert Schülke und die Behindertenbeauftragte Barbara Juchem, ehemalige Assistenten, Vereins- sowie assoziierte Mitglieder und Freunde konnten begrüßt werden. Viele Mitwirkende der ersten Stunden waren gekommen und erzählten, wie sie den Anfang erlebt hatten: Darunter waren die Initiatorinnen für die Gemeinschaft und den Verein, Marie-Luise Schappert und Adesta Stemple, die Gründungsmitbewohner Corina Demmeler und Fernando Scherzer-Gois sowie die Gründungsassistentin Anneliese Kerschensteiner.

Auch eine Fotoecke mit einem Goldrahmen für Erinnerungsfotos gab es. Für einen Bus einer der Partner-Archen in Asansol/Indien konnten die ersten 135,40 von benötigten 5630 Euro eingesammelt werden. Abrunden und unter Gottes Segen gestellt werden konnte das Jubiläum beim Gottesdienst mit Pfarrer Gregory Herzel und der Pfarrei Zu den Heiligen Engeln.

Die Arche ist eine christlich-ökumenische und basisdemokratische Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung aus aller Welt. Die Idee für die Arche in Landsberg hatte Marie-Luise Schappert 1999. 2001 führte sie mit Adesta Stemple den Freundeskreis, der sich stark aus Mitgliedern der Pfarrei Zu den Heiligen Engeln speiste, in den Arche-Verein zur Förderung von Wohn- und Lebensgemeinschaften behinderter und nichtbehinderter Menschen Landsberg am Lech über.

2002 konnte der erste Gemeinschaftsleiter Markus Dietl gewonnen, 2003 das Haus in der Erpftinger Straße 5 erworben werden. Nach Verhandlungen mit anderen Einrichtungen der Umgebung und dem Kostenträger Bezirk Oberbayern konnten am 29. August 2004 die ersten Bewohner und Assistenten einziehen. In der Folge wuchs die Gemeinschaft stetig. 2012 wurden zwei Bewohner in das „Ambulant Betreute Wohnen“ überführt. Sie gehören bis heute fest zur Arche. Ab 2013 war das Haus in der Erpftinger Straße mit acht Bewohnern mit geistiger Behinderung komplett.

Seit 2014 ist die Arche als „Neue Geistliche Gemeinschaft“ in der Diözese Augsburg anerkannt. Sie besteht derzeit aus zehn Bewohnern und zehn Assistenten. Geplant ist, in der Staufenstraße ein zweites Haus zu eröffnen für weitere acht Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Assistenten. Außerdem sollen mindestens zwei weitere Plätze im „Ambulant Betreuten Wohnen“ angeboten werden. (lt)

