vor 26 Min.

Die Ausbildungsmesse will auf die Pauke hauen

Die Kontaktbörse zwischen Firmen und jungen Leuten findet im September statt. Auch ein Riesenrad kommt

Hoch hinaus will in diesem Jahr die Ausbildungsmesse Landsberg, die am 26. und 27. September wieder in Kaufering stattfindet. Zu diesem Zweck wird ein 33 Meter hohes Riesenrad aufgestellt. Dieses steht nicht nur zum Vergnügen der Besucher da – es soll auch Arbeitgeber und potenzielle Auszubildende zusammenbringen, per „Speeddating im Riesenrad“, wie Markus Wasserle vom Verein für Berufsorientierung sagt, der die Ausbildungsmesse veranstaltet.

„Die Unternehmen können eine Gondel mieten, um bei einer Fahrt, die zehn Minuten dauert, Bewerber persönlich kennenzulernen“, erklärt Wasserle bei einem Pressegespräch, was es mit diesem von der Firma Eichler gesponserten Riesenrad auf sich hat. Gemietet werden könne die Hälfte der 24 Gondeln. In der anderen Hälfte können die Besucher spontan einsteigen.

Seit zehn Jahren gibt es nun die Ausbildungsmesse und sie erfreut sich bester Konjunktur. Egal, ob große Konzerne wie Bahn und Post, Industrie, Handwerker, Mittelständler oder Staat und Kommunen – sie alle suchen händeringend nach beruflichem Nachwuchs. Entsprechend stark ausgebucht ist die Ausstellungsfläche in den beiden Turnhallen in Kaufering, einem Zelt und den Außenflächen. 120 Aussteller sind bereits angemeldet, fünf Plätze könnten noch belegt werden, erklären Wasserle und Christian Winklmeier, der Organisator der Ausbildungsmesse. Besonders Gesundheitsberufe und Berufe aus der grünen Branche würden das Ausstellerangebot noch abrunden, berichtet Winklmeier.

Die Ausbildungsmesse will ein möglichst breit gefächertes berufliches Angebot machen. Dementsprechend sind große Unternehmen ebenso auf der Messe zu finden wie kleine Mittelständler, die vielleicht nur alle paar Jahre einen Auszubildenden brauchen. Die große Bandbreite führe aber manchmal auch dazu, dass der Ausbildungsmarkt unübersichtlich wird, weil sich die Ausbildungsberufe immer mehr aufsplitten, sagt Wasserle.

Er selbst beschäftigt in seiner Kletterei in Kaufering Kaufleute für Sport und Fitness. Der Hauptsponsor der Ausbildungsmesse, der Industrieklebstoffehersteller Delo in Schöffelding, bildet junge Leute in 13 Ausbildungsberufen aus, berichten Matthias Stollberg und Sarah Kaindl von der Firma Delo. Deutschlands bester Azubi 2018 mache etwa eine Ausbildung zum Werkstoffprüfer Fachrichtung Kunststoff. „Unser Ziel ist es, dass drei bis fünf Prozent unserer Belegschaft Auszubildende sind“, erklärt Stollberg. Bei insgesamt rund 780 Beschäftigten sind das rund 30 Nachwuchskräfte.

Weil die Berufslandschaft immer komplexer wird, legen Wasserle und Winklmeier auch großen Wert auf die Besuche, die sie den teilnehmenden Schulen im Vorfeld abstatten: „Unsere Erfahrung ist nämlich die, dass Schüler, die ohne diese Vorbereitung auf die Messe gehen, sich schwierig zurechtfinden.“ 19 Schulen werden dieses Mal am zweiten Messetag am Freitag, 27. September, ihre Schüler auf die Ausbildungsmesse schicken. Fast alle weiterführenden Schulen im Landkreis seien dabei, aber auch Schulen aus den angrenzenden Landkreisen Ostallgäu, Unterallgäu, Augsburg und Starnberg.

Auf eigene Faust können Schüler (und Eltern) die Messe am Donnerstag, 26. September, besuchen. An diesem Tag wird auch noch ein prominenter Landespolitiker erwartet: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird die Ausbildungsmesse eröffnen. (ger)

Themen Folgen