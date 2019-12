vor 18 Min.

Die Autorin Rita Falk wird ausgezeichnet

Die Autorin Rita Falk erhält die bayerische Verfassungsmedaille in Silber. Hier ist sie bei einer Lesung zu "Guglhupfgeschwader" im September in Andechs zu sehen.

In ihren Heimatkrimis beschreibt sie die bayerische Mentalität. Im Februar bekommt die Schriftstellerin Rita Falk im Landtag die Verfassungsmedaille in Silber überreicht.

Dem Publikum sind ihre Heimatkrimis mit Kommissar Franz Eberhofer ein Begriff, mit Franz Bezzel in der Rolle des niederbayerischen Gesetzeshüters feiern auch die Verfilmungen von "Winterkartoffelknödel", "Dampfnudelblues", "Schweinskopf al dente" oder der "Grießnockerlaffäre" große Erfolge.

Der Landtag zeichnet die im südlichen Landkreis Landsberg lebende Autorin Rita Falk nun mit der Verfassungsmedaille in Silber aus. Geehrt werden mit dieser Auszeichnung laut Pressemitteilung Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagieren. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird die Medaillen am Freitag, 7. Februar, ab 11 Uhr im Senatssaal des Landtags in einer feierlichen Zeremonie aushändigen. Die Festansprache wird Dr. Reinhard Kardinal Marx halten. (lt)

