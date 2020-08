vor 41 Min.

Die B17 bekommt Flüsterasphalt

Plus Zwischen den Anschlussstellen Kleinaitingen und Hurlach wird der Belag erneuert. Was Autofahrer während der sechswöchigen Bauzeit erwartet.

Von Uwe Bolten

Bei der Bundesstraße 17 steht zwischen den Anschlussstellen Kleinaitingen und Hurlach eine größere Baumaßnahme bevor. In zwei Abschnitten wird die Fahrbahndecke auf rund sechs Kilometern Länge abgefräst und durch einen neuen, leiseren Fahrbahnbelag, ersetzt.

„Die Maßnahme war für 2020 eigentlich nicht geplant, jedoch können wir durch eine Zuweisung von Geldern aus dem Bundeshaushalt diese etwa 3,5 Millionen Euro teure Sanierung durchführen“, sagte Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Zum Einsatz soll ein sogenannter DSH-V Belag kommen, der eine Minderung der Lärmemission von vier bis fünf Dezibel (A) bewirkt.

Zunächst wird Richtung Landsberg gebaut

Während der Bauphasen wird der Verkehr mit je einer Richtungsspur durch die Baustelle geleitet. Die Erneuerung der Fahrbahn wird südlich der Anschlussstelle Kleinaitingen beginnen und ungefähr einen Kilometer nördlich der Anschlussstelle Hurlach enden. Beginnen werden die Arbeiten wohl am 14. September in Fahrtrichtung Augsburg und enden voraussichtlich zwei Wochen später.

In den folgenden Wochen wird die Fahrbahn in Richtung Landsberg erneuert. Die Fertigstellung soll bis zum 9. Oktober erfolgen. Die Folge sind die Sperrungen der Anschlussstellen Lagerlechfeld und Klosterlechfeld. Die Zu- und Abfahrt Kleinaitingen bleibt nach Aussage der Planer ohne Beeinträchtigung. „Wir können Umleitungen einrichten. Heiß sagt dazu: „Die B17 wird nicht gesperrt, der durchlaufende Verkehr verlässt die Bundesstraße nicht. Damit betreffen die Umleitungen nur den regionalen Verkehr“. Weiterhin habe man Stellungnahmen der Kommunen bei den Planungen berücksichtigt. Von Norden kommend werden alle Fahrzeuge mit Ziel Obermeitingen, Klosterlechfeld, Untermeitingen, Schwabmünchen und Lagerlechfeld in Kleinaitingen ausgeleitet und über die A30 (Schwabmünchen) und A22 (Graben) gelotst.

Überregionaler Verkehr bleibt auf der B17

Den Fahrzeugen aus Westen kommend wird ab Schwabmünchen der Weg über die Westumgehung der Stadt und die A30 zur Auffahrt Kleinaitingen gewiesen. Von Süden kommend, erfolgt die Ausleitung nach Schwabmünchen und Untermeitingen ab der Anschlussstelle Hurlach über Obermeitingen, nach Klosterlechfeld ostwärts über die alte B17 und nach Graben über die Abfahrt Kleinaitingen. „Somit umgehen wir, soweit es geht, die inneren Bereiche der Kommunen“, begründete Stefan Heiß.

Parallel dazu laufen noch die Sanierungsarbeiten an zwei Brücken zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen. Diese sollen im Herbst abgeschlossen werden.

